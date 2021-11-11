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Китайские пчелы используют особый сигнал для предупреждения о нападении шершней

Китайские пчелы используют особый сигнал для предупреждения о нападении шершней

Международная группа исследователей зафиксировала уникальные виброакустические сигналы, которые китайские восковые пчелы (Apis cerana) используют для предупреждения о нападении на улей опасных хищников, таких как шершень Vespa soror.

Шершни Vespa soror обитают в Индии, Северном Таиланде, Лаосе, Северном Вьетнаме и некоторых частях Южного Китая, включая Гонконг, Гуандун, Фуцзянь и остров Хайнань. Длина рабочих особей данного вида шершней — от 2,5 до 3,5 см. Эти агрессивные хищники охотятся на богомолов, стрекоз, бабочек, кузнечиков и даже мелких позвоночных, таких как гекконы. Нередко они группами нападают на гнезда общественных насекомых, пчел, ос и более мелких видов шершней, прогрызая вход в гнездо, массово убивая взрослых насекомых и унося их тела и личинок. Нападение шершней может привести к гибели пчелиной семьи.

«Азиатские медоносные пчелы используют впечатляющий набор стратегий для защиты гнезд от нападений шершней, хотя мало что известно о том, как сигналы, предупреждающие о хищниках, координируют защиту», — говорит Хизер Маттила (Heather Mattila) из Колледжа Уэллсли.

Авторы работы изучили во Вьетнаме взаимодействия между пчелами Apis cerana и двумя видами гигантских шершней: Vespa soror, для которых характерна групповая охота, и меньшего размера Vespa velutina, которые охотятся в одиночку. Были собраны аудио- и видеозаписи нападений шершней на пасеках местных пчеловодов. «Сам процесс временами был довольно трудным, — говорит один из авторов исследования Ханна Кернен (Hannah Kernen). — Для каждой записи нам приходилось вручную отмечать отдельные сигналы, и мы несколько раз пересматривали записи, чтобы перепроверить их».

В результате ученым удалось выделить сигнал, которым пчелы предупреждают своих сородичей о появлении гигантских шершней рядом с ульем. «Эти сигналы поразительны и обладают акустическими свойствами, которые призваны привлечь внимание членов колонии, точно так же, как звуки, которые распространяются среди встревоженных групп млекопитающих и птиц», — рассказывает Хизер Маттила. Издавая сигнал, пчелы поднимают брюшко, гудят крыльями и отчаянно бегают, обнажая при этом железу Насонова — орган, вырабатывающий феромоны.

Сигналы вызывают скопление большого числа пчел у входа в улей и начало оборонительных действий. У пчел существуют приемы обороны от шершней, начиная с формирования шаров из живых пчел вокруг проникших в гнездо шершней, внутри которых шершень погибает от перегрева. Другой способ защиты состоит в том, что пчелы собирают помет животных и оставляют пятна из этого помета размером около двух миллиметров рядом с входом в улей. Было замечено, что шершни пытаются проникнуть в такой улей на 94 % меньше по времени, чем в улей, вход в который не помечен подобными пятнами. Причина такого действия остается неясной.

Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

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По материалам: polit.ru

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