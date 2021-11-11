Когда вышел сериал «Седьмая симфония», и с какими сложностями пришлось столкнуться героям по сюжету и во время съемок
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Сериал «Седьмая симфония» вышел в эфир на телеканале Россия 1 в 2021 году. О чем его сюжет, можно узнать из краткого описания серий. К созданию были привлечены не только популярные артисты, но и люди со специальным музыкальным и историческим образованием, чтобы выдержать реальность событий. Но несмотря на это сын Шостаковича — Максим — нашел ошибку.
Когда вышел сериал «Седьмая симфония» в 2021 году
Сериал «Седьмая симфония», посвященный временам блокадного Ленинграда, вышел на канале «Россия 1» 8 ноября 2021 года. Его можно посмотреть по телевидению по будням в 21:20. Историческая драма состоит из 8 серий.
Фильм не сможет оставить равнодушными тех, кто решит пережить с главными героями трудные военные времена. В честь начала премьеры сериала «Седьмая симфония» актеры прочли стихи Ольги Берггольц.
Когда звучат слова, показываются отрывки из фильма, которые дают понять, насколько искренне и драматично разворачивается сюжет. Сама поэтесса Ольга Берггольц также приняла участие в съемках сериала, ведь не зря ее называли музой блокадного Ленинграда. Она исполнила роль Виктории Толстогановой.
О чем сериал «Седьмая симфония»
Главная задумка режиссера сериала «Седьмая симфония» — показать не военных, о которых снято много фильмов, а жизнь простых людей, и их вклад в победу.
В сюжете воплощена идея, взятая из реальных событий. По указанию сверху, в блокадном Ленинграде весной 1942 года должна была прозвучать симфония №7 Шостаковича. Это самое выдающееся его произведение, которое должно было поднять дух людей, переживших зиму и голод в осажденном городе. Выполнение задачи затруднялось отсутствием музыкантов, хотя дирижер оркестра по случайности остался в Ленинграде.
Дирижер Карл Элиасберг должен был собрать и организовать выступление, чтобы заявить на весь мир о том, что Ленинград жив. Ему в помощь присылают сотрудника НКВД Анатолия Серегина, с которым он уже встречался при задержании своей жены. Поэтому к нему он испытывает изначально вражду и неприязнь, но события заставляют их сотрудничать вместе.
Поиски музыкантов проходят не только в городе, но и на линии фронта приходится выезжать. Кого-то уговаривают вернуться и участвовать в концерте, но исполнителей все равно не хватает. В сериале переплетаются поиски музыкантов, раскрывается судьба героев.
О чем рассказывается в сериале «Седьмая симфония»
Краткое описание серий:
1 серия. В начале блокады Ленинграда происходит эвакуация, но решено оставить оркестр Радиокомитета в городе, чтобы поддержать моральный дух людей. Дирижеру предлагают покинуть город, но он решает остаться вместе с музыкантами. К жене Элиасберга — Надежде Дмитриевне — приезжает из ссылки больной брат, и они его прячут у себя. Это осложнит их дальнейшую жизнь.
2 серия. дирижер Карл Элиасберг получает поручение, исполнить в городе седьмую симфонию Шостаковича. Необходимо собрать всех музыкантов, а их осталось в Ленинграде очень мало. На помощь присылают Анатолия Серегина, являющегося врагом для семьи дирижера.
3 серия. Серегин находит флейтистку Веру и уговаривает ее вернуться в оркестр, но сложнее оказалось с поисками других. Чтобы найти контрабандиста, лейтенант и дирижер выезжают на линию фронта и попадают под обстрел.
4 серия. Вера забирает к себе мальчика Колю, которого они спасли из-под завала вместе с Серегиным. Поиски музыкантов на толкучке дали результат: была обнаружена труба. По собранной информации сначала лейтенант узнает, кто является ее владельцем, а потом за ним отправляется на фронт.
5 серия. Не хватает скрипачки, а кандидатура, предложенная Серегиным, совсем не устраивает дирижера. Лейтенант снова едет на фронт, чтобы привезти скрипача Филатова.
6 серия. группу музыкантов покидает слепой ударник Чуркин. Он записался в отряд ПВО, чтобы служить «слухачом», чтобы предупреждать о приближении бомбардировщиков по звуку. Дирижер хочет его вернуть назад.
7 серия. Назначена дата концерта на 9 августа 1942 года. В подмогу прибывает группа музыкантов из Мурманска. Это наконец-то освобождает Серегина от обязательств, и дает возможность отправиться на фронт. Он прощается с Верой и Колей, но отъезд происходит не по плану.
8 серия. Наступает день премьеры исполнения Седьмой симфонии Шостаковича в непобежденном Ленинграде. Этого события ожидает весь мир, но для дирижера Карла Элиасберга он может быть последним.
Какую ошибку в сериале нашел сын Шостаковича
Режиссер Александр Кот приложил все усилия, чтобы отобразить реальные события 1942 года. Для этого были приглашены питерский историк и композитор Юрий Потеенко, который написал музыку для сериал. Он также корректировал движения актеров, чтобы максимально они напоминали музыкантов.
Главные роли исполняли артисты, но они же сами и играли на музыкальных инструментах. Елизавета Боярская — на флейте, Наталья Рогожина — на фортепиано, а Тимофей Трибунцев брал уроки игры на альте у солистки оркестра им. Чайковского. Лидия Вележева никогда не держала в руках гобой, но научилась на нем играть с нуля. Алексей Гуськов, чтобы достоверно изображать дирижера, 3 месяца обучался специальным движениям.
Группой актеров и режиссером были приложены немалые усилия, но все же не до конца получилось выдержать все нюансы. Ошибку в сериале «Седьмая симфония» Шостаковича заметил сын композитора Максим Шостакович.
По его словам, фильм для него стал полной неожиданностью. Никто не предупреждал о его создании, и советы не спрашивал. По его мнению, в сериале допущена грубая ошибка: введен персонаж, которого вообще не должно быть. Им оказался настройщик музыкальных инструментов, а в оркестре нет такого специалиста. Все музыканты сами настраивают их. Это может касаться только рояля и арфы, но арфистка сама этим занимается. Такая ошибка непонятна Максиму Шостаковичу, но никто ни о чем его не спрашивал.
По материалам: RSUTE