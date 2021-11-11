Когда вышел сериал «Седьмая симфония», и с какими сложностями пришлось столкнуться героям по сюжету и во время съемок

Когда вышел сериал «Седьмая симфония» в 2021 году

О чем сериал «Седьмая симфония»

О чем рассказывается в сериале «Седьмая симфония»

Какую ошибку в сериале нашел сын Шостаковича

Сериал «Седьмая симфония» вышел в эфир на телеканале Россия 1 в 2021 году. О чем его сюжет, можно узнать из краткого описания серий. К созданию были привлечены не только популярные артисты, но и люди со специальным музыкальным и историческим образованием, чтобы выдержать реальность событий. Но несмотря на это сын Шостаковича — Максим — нашел ошибку.Сериал «Седьмая симфония», посвященный временам блокадного Ленинграда, вышел на канале «Россия 1» 8 ноября 2021 года. Его можно посмотреть по телевидению по будням в 21:20. Историческая драма состоит из 8 серий.Фильм не сможет оставить равнодушными тех, кто решит пережить с главными героями трудные военные времена. В честь начала премьеры сериала «Седьмая симфония» актеры прочли стихи Ольги Берггольц.Когда звучат слова, показываются отрывки из фильма, которые дают понять, насколько искренне и драматично разворачивается сюжет. Сама поэтесса Ольга Берггольц также приняла участие в съемках сериала, ведь не зря ее называли музой блокадного Ленинграда. Она исполнила роль Виктории Толстогановой.Главная задумка режиссера сериала «Седьмая симфония» — показать не военных, о которых снято много фильмов, а жизнь простых людей, и их вклад в победу.В сюжете воплощена идея, взятая из реальных событий. По указанию сверху, в блокадном Ленинграде весной 1942 года должна была прозвучать симфония №7 Шостаковича. Это самое выдающееся его произведение, которое должно было поднять дух людей, переживших зиму и голод в осажденном городе. Выполнение задачи затруднялось отсутствием музыкантов, хотя дирижер оркестра по случайности остался в Ленинграде.Дирижер Карл Элиасберг должен был собрать и организовать выступление, чтобы заявить на весь мир о том, что Ленинград жив. Ему в помощь присылают сотрудника НКВД Анатолия Серегина, с которым он уже встречался при задержании своей жены. Поэтому к нему он испытывает изначально вражду и неприязнь, но события заставляют их сотрудничать вместе.Поиски музыкантов проходят не только в городе, но и на линии фронта приходится выезжать. Кого-то уговаривают вернуться и участвовать в концерте, но исполнителей все равно не хватает. В сериале переплетаются поиски музыкантов, раскрывается судьба героев.Краткое описание серий:1 серия. В начале блокады Ленинграда происходит эвакуация, но решено оставить оркестр Радиокомитета в городе, чтобы поддержать моральный дух людей. Дирижеру предлагают покинуть город, но он решает остаться вместе с музыкантами. К жене Элиасберга — Надежде Дмитриевне — приезжает из ссылки больной брат, и они его прячут у себя. Это осложнит их дальнейшую жизнь.2 серия. дирижер Карл Элиасберг получает поручение, исполнить в городе седьмую симфонию Шостаковича. Необходимо собрать всех музыкантов, а их осталось в Ленинграде очень мало. На помощь присылают Анатолия Серегина, являющегося врагом для семьи дирижера.3 серия. Серегин находит флейтистку Веру и уговаривает ее вернуться в оркестр, но сложнее оказалось с поисками других. Чтобы найти контрабандиста, лейтенант и дирижер выезжают на линию фронта и попадают под обстрел.4 серия. Вера забирает к себе мальчика Колю, которого они спасли из-под завала вместе с Серегиным. Поиски музыкантов на толкучке дали результат: была обнаружена труба. По собранной информации сначала лейтенант узнает, кто является ее владельцем, а потом за ним отправляется на фронт.5 серия. Не хватает скрипачки, а кандидатура, предложенная Серегиным, совсем не устраивает дирижера. Лейтенант снова едет на фронт, чтобы привезти скрипача Филатова.6 серия. группу музыкантов покидает слепой ударник Чуркин. Он записался в отряд ПВО, чтобы служить «слухачом», чтобы предупреждать о приближении бомбардировщиков по звуку. Дирижер хочет его вернуть назад.7 серия. Назначена дата концерта на 9 августа 1942 года. В подмогу прибывает группа музыкантов из Мурманска. Это наконец-то освобождает Серегина от обязательств, и дает возможность отправиться на фронт. Он прощается с Верой и Колей, но отъезд происходит не по плану.8 серия. Наступает день премьеры исполнения Седьмой симфонии Шостаковича в непобежденном Ленинграде. Этого события ожидает весь мир, но для дирижера Карла Элиасберга он может быть последним.Режиссер Александр Кот приложил все усилия, чтобы отобразить реальные события 1942 года. Для этого были приглашены питерский историк и композитор Юрий Потеенко, который написал музыку для сериал. Он также корректировал движения актеров, чтобы максимально они напоминали музыкантов.Главные роли исполняли артисты, но они же сами и играли на музыкальных инструментах. Елизавета Боярская — на флейте, Наталья Рогожина — на фортепиано, а Тимофей Трибунцев брал уроки игры на альте у солистки оркестра им. Чайковского. Лидия Вележева никогда не держала в руках гобой, но научилась на нем играть с нуля. Алексей Гуськов, чтобы достоверно изображать дирижера, 3 месяца обучался специальным движениям.Группой актеров и режиссером были приложены немалые усилия, но все же не до конца получилось выдержать все нюансы. Ошибку в сериале «Седьмая симфония» Шостаковича заметил сын композитора Максим Шостакович.По его словам, фильм для него стал полной неожиданностью. Никто не предупреждал о его создании, и советы не спрашивал. По его мнению, в сериале допущена грубая ошибка: введен персонаж, которого вообще не должно быть. Им оказался настройщик музыкальных инструментов, а в оркестре нет такого специалиста. Все музыканты сами настраивают их. Это может касаться только рояля и арфы, но арфистка сама этим занимается. Такая ошибка непонятна Максиму Шостаковичу, но никто ни о чем его не спрашивал.