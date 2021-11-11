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Конгресс США принял закон о внедрении во все автомобили технологии, предотвращающей пьяное вождение

Конгресс США принял закон о внедрении во все автомобили технологии, предотвращающей пьяное вождение


Автопроизводители обязаны установить её до 2026 года.

Конгресс США принял «инфраструктурный пакет» стоимостью триллион долларов, который вскоре подпишет президент страны Джо Байден. Один из пунктов закона обязывает автопроизводителей внедрить в машины технологию, которая предотвратит пьяное вождение. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Согласно закону, системы мониторинга для остановки пьяных водителей развернут на всех новых транспортных средствах в 2026 году. Это произойдёт после того, как департамент транспорта определит лучшую технологию для установки.

На программу по безопасности дорожного движения выделят 17 миллиардов долларов. Министр транспорта Пит Буттиджич считает, что внедрение новой технологии поможет не бояться встраивать велосипедные дорожки и зелёные зоны в проезжую часть.
Это — начало конца вождения в нетрезвом виде. Технология убьёт убийцу №1 на дорогах Америки.

Алекс Отте
президент организации «Матери против вождения в нетрезвом виде»
Согласно данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (НАББД), из-за ДТП с участием нетрезвых водителей каждый год погибает больше 10 тысячи человек. Это составляет почти 30% от всех погибших в авариях в стране. Pазвpатные дeвки жаждyт сeкca - пpиди и cними (бeз дeнег и пoдаpков), пpосто cекc, вот ---- https://4.fo/miss
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По материалам: Sivator

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