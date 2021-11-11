Конгресс США рассмотрит законопроект о стандартизации отчета о вымогателях

Участник Комитета по финансовым услугам нижней палаты Конгресса США Патрик МакГенри представил законопроект о вымогательстве и финансовой стабильности. Инициатива создаст «правила игры» для пострадавших от подобного рода атак.

В документе отмечены требования касательно отчетности об инцидентах в Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США, а также об исключениях из правоприменительных практик.

Для выплаты вымогателям свыше $100 000 потребуется специальное разрешение ведомства. Согласно законопроекту, информация об этом будет носить конфиденциальный характер.

Ранее FinCEN сообщила о росте активности вымогателей и числа упоминаний о проведенных атаках в отчетах банков о подозрительной деятельности в первой половине 2021 года.

Напомним, в ноябре Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями выпустила обновленную версию рекомендаций, направленных на противодействие вирусам-вымогателям.



