Ксения Собчак похвасталась своей фигурой в купальнике

Ведущая и журналистка Ксения Собчак поделилась пикантным фото. Светская львица дразнит жителей столицы, которую ночью засыпало первым снегом. Ведущая поделилась сочным кадром из своей поездки в жаркие края. На снимке, появившемся в Сети, Собчак позирует в бикини, демонстрируя потрясающую форму. Похоже, что она не набрала ни одного лишнего грамма к зиме и очень этим гордится. Кстати, летнее фото Ксения опубликовала в своем Инстаграме как раз в Международный день фитнеса. «Спасатель Малибу на минималках 😂😂😂 С международным днем фитнеса, товарищи💪🏻 ❤️❤️❤️», — хвастается Ксения фигурой.Ксения Собчак в купальнике Впрочем, скептики уверены, что ведущая в реальности выглядит не так хорошо. Многие предположили, что она исправила свои недостатки в фоторедакторе. Самые внимательные даже заметили, что палец на руке Собчак «поплыл», а на ногах странные волны, как бывают при плохом фотошопе. Как известно, чтобы оставаться в форме Собчак строго следит за своим рационом и занимается йогой. Она была одной из первых звезд, кто стал активно развиваться в этом направлении. В прошлом Ксения даже ездила в йога-туры, во время которых встречалась с мастерами со всего мира. Сейчас её фокус сменился на отдых с детьми. В эту поездку она взяла с собой сына Платона, у которого совсем другие интересы.