Лак-де-Гафса — озеро, которое возникло за одни сутки теперь несет в себе загадку и опасность для людей
Граждане Туниса проживают в климатических условиях, в которых преобладает высокая температура. Водные процедуры в водоеме для многих жителей этого региона – роскошный отдых, который позволяет не только расслабиться, но и спастись от жары.
Уникальный водоем появился прямо в центре пустыни. Его заметили несколькими годами ранее.
Никто до сих пор не может сказать, что стало причиной образования озера. Побережье этого оазиса всегда переполнено людьми.
Невзирая на неоднократные предупреждения научных сотрудников о том, что вода в водоеме не прошла ряд исследований и может стать причиной инфекционных заболеваний, здесь всегда купаются отдыхающие.
Почему же ученные так обеспокоены этим?
В первую очередь, волнения связаны с ядовитыми веществами, обнаруженными в почве.
Специалисты предполагают, фосфаты могут нанести непоправимый вред людям, купающимся в озере.
Ядовитые вещества вызывают серьезные нарушения таких органов, как печень и почки. И подозрения о том, что вода ядовита, закрались по причине цветения водорослей, что говорит о том, что она не обновляется.