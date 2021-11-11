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Лак-де-Гафса — озеро, которое возникло за одни сутки теперь несет в себе загадку и опасность для людей

Лак-де-Гафса — озеро, которое возникло за одни сутки теперь несет в себе загадку и опасность для людей

Граждане Туниса проживают в климатических условиях, в которых преобладает высокая температура. Водные процедуры в водоеме для многих жителей этого региона – роскошный отдых, который позволяет не только расслабиться, но и спастись от жары.

Уникальный водоем появился прямо в центре пустыни. Его заметили несколькими годами ранее.

Никто до сих пор не может сказать, что стало причиной образования озера. Побережье этого оазиса всегда переполнено людьми.

Фото: Duy Phạm Nhật/flickr.com

Невзирая на неоднократные предупреждения научных сотрудников о том, что вода в водоеме не прошла ряд исследований и может стать причиной инфекционных заболеваний, здесь всегда купаются отдыхающие.

Почему же ученные так обеспокоены этим?

В первую очередь, волнения связаны с ядовитыми веществами, обнаруженными в почве.

Специалисты предполагают, фосфаты могут нанести непоправимый вред людям, купающимся в озере.

Ядовитые вещества вызывают серьезные нарушения таких органов, как печень и почки. И подозрения о том, что вода ядовита, закрались по причине цветения водорослей, что говорит о том, что она не обновляется.

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По материалам: MirFactov

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