Лариса Гузеева впервые вышла в свет после болезни

Артистка набрала лишний вес62-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева почти месяц провела в больнице в Коммунарке, где лечилась от коронавирусной инфекции. После выписки артистка несколько недель восстанавливалась дома, а сейчас знаменитость вернулась к работе.Ранее Гузеева жаловалась, что тяжелый недуг сильно изменила ее и она ждет, когда сможет выйти из дома. Именно поэтому звезда не показывала себя, однако сегодня вышел новый выпуск программы с участием Ларисы. Как оказалось, телеведущая набрала лишний вес, особенно сильно изменилось лицо артистки.Во время эфира Гузеева много разговаривала и смеялась. «Как я по вас скучала! Спасибо всех за поддержку», — призналась знаменитость в программе «Давай поженимся!».Напомним, болезнь у Ларисы проходила в тяжелой форме. Актрису лечили дорогостоящими препаратами, а также с помощью кислородного шлема. Телеведущая заявила, что недуг заставил ее взглянуть на мир по-новому.