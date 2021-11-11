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Легендарная игра CATAN выйдет на Xbox и Playstation

Легендарная игра CATAN выйдет на Xbox и Playstation


Компании Dovetail Games, Nomad Games и Asmodee Entertainment официально объявили, что они планируют выпустить на игровых приставках Xbox и Playstation игру CATAN. Для тех, кто не в курсе, скажем, что CATAN (в российском переводе известна как «Колонизаторы») — это легендарная настольная игра, которая популярна уже не один десяток лет. Теперь ее решили перенести на игровые консоли, чем займется студия, которая недавно выпустила Bassmaster Fishing 2022.

Игра CATAN выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5. Пока у нее нет даты релиза и разработчики не показали геймплей проекта. Заявлено, что «цифровая настольная версия CATAN принесет мощь и функциональность игровых консолей и объединит их с механикой и темами одной из величайших настольных игр в мире».

Джон Риссик, генеральный директор Dovetail, следующим образом прокомментировал разработку игры CATAN:

Я был энтузиастом настольных игр и заядлым игроком в CATAN на протяжении многих лет, поэтому для меня очень приятно иметь возможность перенести этот столь любимый опыт на платформы Xbox и Playstation. В творческом плане мы работаем с командой Nomad Games, которая обладает богатым опытом в создании высококачественных цифровых настольных игр. Мы с нетерпением ждем возможности воплотить мир CATAN в жизнь так, как раньше не было на цифровой платформе.

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По материалам: newxboxone

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