Лера Кудрявцева простила МУЗ-ТВ

Ведущая Лера Кудрявцева возвращается на музыкальный канал. Телеведущая смогла забыть про прежние обиды и решила провести несколько мероприятий, приуроченных к 25-летию телеканала МУЗ-ТВ. Звезда призналась, что рада возобновить сотрудничество. В марте 2020 года в российском шоу-бизнесе разгорелся громкий скандал. После объявления ведущих грядущей премии МУЗ-ТВ выяснилось, что Лере Кудрявцевой на церемонии не нашлось места. Ей на смену пришла Ольга Бузова. Однако ведущую возмутило не прекращение сотрудничества, а то, что она узнала о важных переменах из СМИ. Кудрявцева обиделась на канал и его генерального директора Армана Давлетярова и приняла решение уйти с МУЗ-ТВ, которому отдала 20 лет жизни. И вот прошло полтора года. За это время руководство канала сменилось. Сейчас МУЗ-ТВ вовсю готовится к празднованию 25-летия, к которому привлекли и Леру.Лера Кудрявцева Уже известно, что Кудрявцева подготовит топ-50 клипов-рекордсменов для «Юбилейного чарта», а также будет ведущей большого концерта, который пройдет в Кремле 19 ноября. «Я особо и не ощутила, что куда-то уходила. Но на самом деле, очень волнительно возвращаться и сразу в такой проект. 25 лет каналу — это большой срок и очень значимая дата. «МУЗ-ТВ» — моя давняя любовь! Это, скажем так, мое детище, не побоюсь этого слова, потому что на канале я проработала два десятка лет. Это уже мой дом родной. Коллеги встретили меня очень тепло, я не ожидала. Иногда, видимо, нужно ненадолго уходить, чтобы, когда возвращаешься, появлялась чуть ли не красная ковровая дорожка. Это очень приятно», — подчеркнула Кудрявцева «Комсомольской правде». Кстати, это не единственное громкое возвращение. Оказывается, юбилейное шоу вместе с Кудрявцевой проведут Аврора и Оскар Кучера. Напомним, именно эти звезды когда-то представляли артистов на первой премии «МУЗ-ТВ» в 2003 году. Так что у фанатов будет отличная возможность поностальгировать.