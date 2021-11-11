Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лера Кудрявцева простила МУЗ-ТВ

Лера Кудрявцева простила МУЗ-ТВ
Ведущая Лера Кудрявцева возвращается на музыкальный канал. Телеведущая смогла забыть про прежние обиды и решила провести несколько мероприятий, приуроченных к 25-летию телеканала МУЗ-ТВ. Звезда призналась, что рада возобновить сотрудничество. В марте 2020 года в российском шоу-бизнесе разгорелся громкий скандал. После объявления ведущих грядущей премии МУЗ-ТВ выяснилось, что Лере Кудрявцевой на церемонии не нашлось места. Ей на смену пришла Ольга Бузова. Однако ведущую возмутило не прекращение сотрудничества, а то, что она узнала о важных переменах из СМИ. Кудрявцева обиделась на канал и его генерального директора Армана Давлетярова и приняла решение уйти с МУЗ-ТВ, которому отдала 20 лет жизни. И вот прошло полтора года. За это время руководство канала сменилось. Сейчас МУЗ-ТВ вовсю готовится к празднованию 25-летия, к которому привлекли и Леру.
Лера Кудрявцева Уже известно, что Кудрявцева подготовит топ-50 клипов-рекордсменов для «Юбилейного чарта», а также будет ведущей большого концерта, который пройдет в Кремле 19 ноября. «Я особо и не ощутила, что куда-то уходила. Но на самом деле, очень волнительно возвращаться и сразу в такой проект. 25 лет каналу — это большой срок и очень значимая дата. «МУЗ-ТВ» — моя давняя любовь! Это, скажем так, мое детище, не побоюсь этого слова, потому что на канале я проработала два десятка лет. Это уже мой дом родной. Коллеги встретили меня очень тепло, я не ожидала. Иногда, видимо, нужно ненадолго уходить, чтобы, когда возвращаешься, появлялась чуть ли не красная ковровая дорожка. Это очень приятно», — подчеркнула Кудрявцева «Комсомольской правде». Кстати, это не единственное громкое возвращение. Оказывается, юбилейное шоу вместе с Кудрявцевой проведут Аврора и Оскар Кучера. Напомним, именно эти звезды когда-то представляли артистов на первой премии «МУЗ-ТВ» в 2003 году. Так что у фанатов будет отличная возможность поностальгировать.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Крупнейшие мировые компании по уровню капитализации
Крупнейшие мировые компании по уровню капитализации
Конгресс США принял закон о внедрении во все автомобили технологии, предотвращающей пьяное вождение
Конгресс США принял закон о внедрении во все автомобили технологии,
Муж сильно обидел жену перед всеми, но весь интернет встал на его сторону, ведь на это была причина
Муж сильно обидел жену перед всеми, но весь интернет встал на его
Лак-де-Гафса — озеро, которое возникло за одни сутки теперь несет в себе загадку и опасность для людей
Лак-де-Гафса — озеро, которое возникло за одни сутки теперь несет в
Татьяна Васильева критично высказалась о тех, кто рассказывает о домогательствах
Татьяна Васильева критично высказалась о тех, кто рассказывает о
Анастасия Решетова едва не умерла на отдыхе
Анастасия Решетова едва не умерла на отдыхе
Никас Сафронов потерял много денег и нервов из-за турецкой недвижимости
Никас Сафронов потерял много денег и нервов из-за турецкой
Лера Кудрявцева простила МУЗ-ТВ
Лера Кудрявцева простила МУЗ-ТВ
Александр Збруев высказался о смерти своей первой жены Валентины Малявиной
Александр Збруев высказался о смерти своей первой жены Валентины
Елена Малышева рассказала, как лечиться от КОВИД 19
Елена Малышева рассказала, как лечиться от КОВИД 19
Microsoft анонсировала крупный апдейт приложения Xbox для PC
Microsoft анонсировала крупный апдейт приложения Xbox для PC
Первое видео распаковки лимитированной версии Xbox Series X Halo Infinite
Первое видео распаковки лимитированной версии Xbox Series X Halo

Топ на сегодня

Стиль зумеров и тиктокеров: как одевается "королева YouTube" Катя Адушкина
Стиль зумеров и тиктокеров: как одевается "королева
Анастасия Панина рассказала о съемках с мужем Владимиром Жеребцовым
Анастасия Панина рассказала о съемках с мужем Владимиром Жеребцовым
Депутат из Украины не смогла подтвердить наличие задекларированных криптовалют
Депутат из Украины не смогла подтвердить наличие задекларированных
Аналитики Kraken спрогнозировали рост биткоина до $96 355
Аналитики Kraken спрогнозировали рост биткоина до $96 355
Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми

Еще по теме

Лера Кудрявцева вернулась на «Муз-ТВ» после скандала с Арманом Давлетьяровым
Лера Кудрявцева уйдет с «Муз-ТВ» после скандала
Лера Кудрявцева подала в суд на оскорблявшего ее продюсера «Ласкового мая»
Лера Кудрявцева решила сменить имидж (фото)