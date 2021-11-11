Лера Кудрявцева вернулась на «Муз-ТВ» после скандала с Арманом Давлетьяровым

Знаменитость призналась, что телеканал является ее давней любовьюВ марте прошлого года разразился громкий скандал. Стало известно, что телеведущая Лера Кудрявцева не будет вести премию «Муз-ТВ» — на ее место взяли певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Кудрявцеву возмутило, что она узнала об этом не от генерального директора канала Армана Давлетьярова, а из СМИ.Тогда Лера приняла решение покинуть телеканал, которому отдала 20 лет жизни. И вот прошло полтора года, руководство «Муз-ТВ» сменилось, и Кудрявцеву пригласили вести мероприятие, посвященное 25-летию канала.«Я особо и не ощутила, что куда-то уходила. Но, на самом деле, очень волнительно возвращаться — и сразу в такой проект. 25 лет каналу — это большой срок и очень значимая дата. „Муз-ТВ“ — моя давняя любовь! Это, скажем так, мое детище, не побоюсь этого слова, это уже мой дом родной. Коллеги встретили меня очень тепло, я не ожидала. Иногда, видимо, нужно ненадолго уходить, чтобы, когда возвращаешься, появлялась чуть ли не красная ковровая дорожка. Это очень приятно», — призналась телеведущая KP.ru.Также юбилейное шоу вместе с Лерой проведут Оскар Кучера и Аврора. В 2003 году они представляли артистов на первой премии телеканала.