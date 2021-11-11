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Лунный день сегодня 11 ноября 2021 года

Лунный день сегодня 11 ноября 2021 года

Лунный календарь поможет узнать, каким будет этот день. Предлагаем вооружиться подсказками астрологов, с помощью которых вы с высокой вероятностью выполните самые важные задачи этого дня.


Этот день крайне благоприятен для привлечения денег, новых знакомств и других дел. В этой статье вы сможете найти полезные рекомендации о том, как и где нужно искать удачу в любви, делах, работе.

Фаза Луны: начинается 7 лунный день. Сегодня растущая Луна в Водолее активизирует интуицию, повысит продуктивность нашего мозга, а также поможет обрести мотивацию к получению новых знаний. Также могут активироваться скрытые способности и таланты.

Магнитные бури 11 ноября: магнитосфера Земли сегодня максимально спокойна, магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня


общение;
покупки;
деловая активность;
дела по дому;
поиски и укрепление любви.

Что отпугнет успех в этот день


уединение;
жалость к себе;
уныние.

Домашние дела по лунному календарю

Сегодняшний день, согласно мнению астрологов и экспертов сайта dailyhoro.ru, удачен для работ по дому, несмотря на то, что на календаре не суббота, а четверг. Стоит взяться за дела, которые вы долго откладывали. Например, можно сделать уборку, а еще подключить к ней своих близких. Очень важно распределять обязанности и помогать другу другу, не взваливая все задачи на кого-то одного. Можно провести энергетическую чистку помещения, используя методику, описанную нами ранее.

Что надеть в этот четверг

Эксперты советуют сделать акцент на легких и светлых оттенках, желательно в морской палитре. Особое внимание нужно уделить аксессуарам. Предпочтительны комбинации изделий из платины — металла с самой легкой энергетикой.


Тем, кто нуждается в помощи интуиции, можно надеть изделия с тигровым глазом. Также полезно будет использовать в одежде фиолетовый оттенок. Тем, кто захочет заняться духовными практиками, поможет камень хризопраз, сочетающий в себе энергию актуального сегодня Воздуха и силу Земли. В любви хорошим помощником станет родонит.

Финансы и работа 11 ноября

Луна предоставит все шансы для того, чтобы подняться по карьерной лестнице и приумножить доходы. Это день вдохновения, энергетического подъема и творческого взлета. Большой успех ждет представителей креативных профессий, научных работников. Сегодня вы сможете свернуть горы там, где ранее отступили бы назад.


Мы все будем полны сил и энергии, поэтом с легкостью сможем взяться за самые трудоемкие дела. Воспользуйтесь этим состоянием и постарайтесь приложить максимум усилий к решению проблем на работе и в бизнесе. Можно смело заниматься шопингом, покупая товары в реальных магазинах и в интернете.

Любовь и отношения в 7 лунный день

Луна в Водолее несет нам любовь и доброту. Сегодня у вас есть реальный шанс найти вторую половинку, потому не бойтесь идти на первое свидание или проявлять инициативу при знакомтсве. Также это отличный момент, чтобы позволить себе немного расслабиться в компании любимого человека, друзей.

Парам в постоянных отношениях можно использовать день для оживления чувств. Можно обсуждать любые проблемы, не пытаясь избегать неудобных тем — Водолей подскажет, как вам можно найти решение. Полезно вместе отправляться в поездки, заниматься совместными делами типа уборки или шопинга.

Настроение и здоровье по лунному календарю


День сулит нам много позитивных эмоций. Транзит Луны по Знаку Водолея — это почти всегда очень благоприятный период, в который сила Луны пробуждает в нас оптимизм, желание двигаться и быть активными во всех сферах. Это очень насыщенный и важный день, который останется в памяти людей на долгий срок.

Это прекрасный день для физических нагрузок, поисков новой мотивации. Многим из нас удастся сегодня выйти за грань обыденного, расширив границы возможностей. Можно будет научиться чему-то новому, перенять у других людей полезные навыки.

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По материалам: dailyhoro.ru

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