Мария Кожевникова показала редкий снимок с мужем, который не любит фотографироваться

36-летняя актриса Мария Кожевникова поделилась фото с бизнесменом Евгением Васильевым, на котором ее глаза светятся от счастья. Мария Кожевникова – многодетная мама, воспитывающая троих сыновей. Актриса часто рассказывает подписчикам в Instagram о своих буднях, посвящает в проблемы детей, дает советы и рекомендации. А вот о муже – бизнесмене Евгении Васильеве – звезда «Универа» предпочитает не распространяться. Сложно найти у нее на странице и совместные фото с любимым супругом, с которым они живут в браке уже восемь лет. Поэтому не удивительно, что свежий снимок, опубликованный актрисой в соцсети, привлек всеобщее внимание. В кадре Мария красуется на яхте с неким бородатым мужчиной, скрывающим лицом под кепкой и темными очками. Как оказалось, это супруг Кожевниковой, которого стало не узнать, потому что он «совсем зарос».Мария Кожевникова и Евгений Васильев «Ещё на выходных было солнышко ☀️, а сегодня уже первый снег ❄️ Но мне с моей ♥️ хорошо в любую погоду!», - подписала фото Кожевникова. «Женское счастье - был бы милый рядом ❤️», «Мария вы очень красивая семья счастья вам💕💕», «Счастливые глаза!!!😍», «Маша сама как ☀️, какая прелесть 😍», «Мария, фото просто светится счастьем! Очень рада за Вас ❤️», - откликнулись поклонники актрисы. Напомним, звезда «Универа» официально не расписана с Васильевым. Влюбленные лишь сыграли свадьбу в Ницце и обвенчались в местном Свято-Николаевском соборе. Мария уверяет, что отсутствие штампа в паспорте ее вовсе не тяготит и ее супруг не против брака, и может сходить в загс хоть завтра. Между тем, Кожевникова ни разу внятно не объясняла, почему они изначально не стали расписываться.Мария Кожевникова и Евгений Васильев с сыновьями Известно, что у пары подрастает трое детей: 7-летний Иван, 6-летний Максим и 4-летний Василий, и останавливаться на этом артистка не планирует, надеясь, видимо, наконец-то родить Васильеву дочку. В настоящее время большая семья Марии живет в съемном жилье, но, по словам звезды «Универа» очень скоро у них появится собственный большой дом, где хватит места не только нынешним отпрыскам, но и будущим.