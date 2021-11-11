Max Payne, Manhunt и другие игры могут выйти на Xbox в обратной совместимости





Остается всего несколько дней до юбилейного мероприятия Xbox. Ожидается, что на нем, помимо прочего, объявят о новых играх в программе обратной совместимости. Ходит много слухов о том, какие игры могут пополнить программу обратной совместимости, сегодня к ним добавилось еще несколько потенциальных проектов.

Игроки обратили внимание, что в старую версию Xbox Marketplace добавили целый набор игр с первого Xbox. Это проекты, которые раньше не были доступны в цифровом магазине Microsoft, и теперь их добавляют. В списке следующие игры:

Three years later, some new games were suspiciously added to the old Xbox marketplace:



- Dead or Alive 1, 2 and 3

- Manhunt

- Max Payne 1 and 2

- Oddworld: Munch's Odyssee

- Red Dead Revolver

- Star Wars Clone Wars and Episode III

- Thrillville



Anyone hyped for Monday? pic.twitter.com/ssUfnmU3OA — Bruno Costa (@brunocosta1_) November 11, 2021

Dead or Alive 1Dead or Alive 2Dead or Alive 3ManhuntMax PayneMax Payne 2Oddworld: Munch’s OdysseeRed Dead RevolverStar Wars Clone Wars and Episode IIIThrillville



Напомним, ранее инсайдеры говорили, что ожидают около 10 новинок по обратной совместимости, которые объявят в ноябре.