Max Payne, Manhunt и другие игры могут выйти на Xbox в обратной совместимости
Остается всего несколько дней до юбилейного мероприятия Xbox. Ожидается, что на нем, помимо прочего, объявят о новых играх в программе обратной совместимости. Ходит много слухов о том, какие игры могут пополнить программу обратной совместимости, сегодня к ним добавилось еще несколько потенциальных проектов.
Игроки обратили внимание, что в старую версию Xbox Marketplace добавили целый набор игр с первого Xbox. Это проекты, которые раньше не были доступны в цифровом магазине Microsoft, и теперь их добавляют. В списке следующие игры:
Dead or Alive 1
Dead or Alive 2
Dead or Alive 3
Manhunt
Max Payne
Max Payne 2
Oddworld: Munch’s Odyssee
Red Dead Revolver
Star Wars Clone Wars and Episode III
Thrillville
Three years later, some new games were suspiciously added to the old Xbox marketplace:— Bruno Costa (@brunocosta1_) November 11, 2021
- Dead or Alive 1, 2 and 3
- Manhunt
- Max Payne 1 and 2
- Oddworld: Munch's Odyssee
- Red Dead Revolver
- Star Wars Clone Wars and Episode III
- Thrillville
Anyone hyped for Monday? pic.twitter.com/ssUfnmU3OA
Напомним, ранее инсайдеры говорили, что ожидают около 10 новинок по обратной совместимости, которые объявят в ноябре.