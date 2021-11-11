Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Max Payne, Manhunt и другие игры могут выйти на Xbox в обратной совместимости

Max Payne, Manhunt и другие игры могут выйти на Xbox в обратной совместимости


Остается всего несколько дней до юбилейного мероприятия Xbox. Ожидается, что на нем, помимо прочего, объявят о новых играх в программе обратной совместимости. Ходит много слухов о том, какие игры могут пополнить программу обратной совместимости, сегодня к ним добавилось еще несколько потенциальных проектов.

Игроки обратили внимание, что в старую версию Xbox Marketplace добавили целый набор игр с первого Xbox. Это проекты, которые раньше не были доступны в цифровом магазине Microsoft, и теперь их добавляют. В списке следующие игры:



Dead or Alive 1



Dead or Alive 2



Dead or Alive 3



Manhunt



Max Payne



Max Payne 2



Oddworld: Munch’s Odyssee



Red Dead Revolver



Star Wars Clone Wars and Episode III



Thrillville


Напомним, ранее инсайдеры говорили, что ожидают около 10 новинок по обратной совместимости, которые объявят в ноябре.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Знаки Зодиака как бывшие
Знаки Зодиака как бывшие
Родители кормили свою дочь наггетсами целых 11 лет и на это есть причина — это болезнь
Родители кормили свою дочь наггетсами целых 11 лет и на это есть
В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего мужчину
В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего мужчину
Российские ученые разработали тест на поддельную прививку от COVID-19
Российские ученые разработали тест на поддельную прививку от COVID-19
Правительство ускорит расселение непригодного жилья в Сибири и на Дальнем Востоке
Правительство ускорит расселение непригодного жилья в Сибири и на
В Правобережном и Октябрьском округах отключили свет из-за аварии на сетях
В Правобережном и Октябрьском округах отключили свет из-за аварии на
СКР возбудил уголовное дело по факту передачи мэрией Ангарска тепловой сети в частные руки
СКР возбудил уголовное дело по факту передачи мэрией Ангарска
Родители и школьники примут участие в обсуждении планов реконструкции школ
Родители и школьники примут участие в обсуждении планов реконструкции
«Смена» подготовила программу «Школа молодого энергетика»
«Смена» подготовила программу «Школа молодого энергетика»
В Таджикистане продолжается строительство пяти школ на 1200 мест каждая, работающих по российским стандартам
В Таджикистане продолжается строительство пяти школ на 1200 мест
В Москве подвели итоги II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия»
В Москве подвели итоги II Всероссийской просветительской
В подмосковной Электростали открылся центр «Точка роста»
В подмосковной Электростали открылся центр «Точка роста»

Топ на сегодня

«Пора уже ножки закрывать»: подписчики раскритиковали внешний вид Волочковой
«Пора уже ножки закрывать»: подписчики раскритиковали внешний вид
Росприроднадзор: китайцы вывозят из России редкие растения, "просто пылесосят"
Росприроднадзор: китайцы вывозят из России редкие растения,
Изменения в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition — обновленный игровой опыт и графика
Изменения в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition —
Агния Дитковските стала мамой в третий раз
Агния Дитковските стала мамой в третий раз
Гороскоп карьеры на 2022 год
Гороскоп карьеры на 2022 год

Еще по теме

Появились слухи про еще одну возможную игру по обратной совместимости на Xbox
Умер солист Dead or Alive Пит Бернс
Умер солист группы Dead or Alive Пит Бернс
Первый тизер Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition для Xbox