Медалями МВД России «За смелость во имя спасения» наградили двоих полицейских Приангарья

В День сотрудника органов внутренних дел медалями МВД России «За смелость во имя спасения» награждены старшие сержанты полиции Дмитрий Ковков и Дмитрий Говорин,

сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В феврале сотрудник патрульно-постовой службы Иркутска Дмитрий Ковков вместе с коллегами эвакуировал жильцов из горящего дома. Утром в центральной части города полицейские заметили дым на крыше двухэтажного деревянного строения. О случившемся они незамедлительно сообщили в МЧС, вывели из здания граждан, в том числе пожилых людей и детей, а затем помогли вынести их имущество.

В ноябре прошлого года в составе экипажа патрульно-постовой службы в городе Шелехове Дмитрий Говорин спас из горящего дома троих детей и их родителей. В ночное время в дежурную часть полиции обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее сожитель ведет себя агрессивно: выламывает дверь, разбивает окна и высказывает угрозы. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели охваченный пламенем одноэтажный дом и поспешили на помощь жильцам. В подъезде они заметили, что дверь одной из квартир подпирает нетрезвый мужчина, тем самым препятствуя находящимся внутри гражданам покинуть горящее здание. Предположив, что именно он может быть причастен к поджогу, Дмитрий Говорин вместе с коллегой обезвредил злоумышленника. Затем, не теряя ни минуты, полицейские помогли выбраться из задымленной квартиры троим детям и двум взрослым. После этого разбудили остальных жителей и отвели на безопасное расстояние от дома. Предполагаемый поджигатель был задержан и доставлен в отдел полиции.

Вручая заслуженные награды, начальник ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Калищук поблагодарил сержантов полиции за смелые и самоотверженные действия, благодаря которым удалось избежать трагических последствий.



