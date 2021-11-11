Меган Маркл вышла в свет в платье с глубоким декольте

Супруга принца Гарри с удовольствием позировала перед фотографамиГерцогиня Сассекская Меган Маркл вместе со своим супругом, принцем Гарри, посетила гала-ужин, организованный в честь ветеранов в Нью-Йорке. В качестве наряда женщина выбрала красное платье люксового бренда с глубоким декольте и вырезом, подчеркивающим стройные ноги Меган. Гарри же надел черный костюм, прикрепив к пиджаку несколько своих военных наград.В Сети поклонники отметили, что Маркл выглядит прекрасно, несмотря на то что она еще не до конца пришла в форму после вторых родов. Однако сама герцогиня с удовольствием позировала перед камерами фотографов.Напомним, Меган и Гарри поженились в мае 2018 года. Спустя год у пары родился сын Арчи. Этим летом женщина подарила принцу дочь Лилибет Диану.На протяжении второй беременности Маркл почти не появлялась на публике, но после рождения наследницы стала постепенно возвращаться к работе. Так, герцогиня вместе с мужем курирует несколько благотворительных фондов. Также появились слухи, что супруга Гарри хочет вернуться к актерской карьере, поэтому активно заводит связи в кинематографической среде.