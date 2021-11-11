Microsoft анонсировала крупный апдейт приложения Xbox для PC





Сегодня Microsoft анонсировала крупное обновление приложения Xbox на PC с рядом ожидаемых игроками функций. На данный момент обновление доступно только инсайдерам, оно будет выпущено позже для всех пользователей Windows 10 и Windows 11.

Новое приложение Xbox позволит игрокам на PC:

С легкостью выбирать место для установки игр из Game Pass и Microsoft Store.У игроков появится доступ к локальным файлам загруженных через приложение Xbox проектов, они смогут менять место хранения игр.Приложение Xbox будет показывать, имеет ли игра функции модификаций.Появится специальная вкладка с облачными играми из Cloud Gaming, которые можно запустить через Game Pass Ultimate.

Ниже можно посмотреть работу некоторых новых функций в видео.

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