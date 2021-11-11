Microsoft рассылает игрокам до $100, которые можно потратить на игры для Xbox





Сегодня во всем мире в магазинах начинаются различные распродажи, 11 ноября отмечается «всемирный день шопинга». Microsoft решила осчастливить игроков, направив некоторым из них приятные бонусы. Игроки получают на почтовые ящики, привязанные к аккаунту Microsoft, письма с подарочными картами разного номинала – от $10 до $100. При этом довольно большое количество игроков сообщают, что получают именно карты номиналом в $100.

В Twitter можно найти множество сообщений от игроков, которые сегодня получили подарочные карты на $100 (или меньшую сумму). Пока нет информации о том, в каких регионах рассылают подарки, и по какому принципы выбираются пользователи, которые их получат. Похоже, что это происходит случайно. Неизвестно и количество подарочных карт, которые Microsoft приготовила для игроков.

I wouldn’t have bothered to check the email I use for my Xbox live account if I didn’t see this tweet. Thanks! pic.twitter.com/SYFoCcduQT — Christian Cerda (@_cerdafied_) November 10, 2021



В любом случае, не лишним будет заглянуть на почту, которая привязана к вашему аккаунту Xbox Live, и проверить наличие или отсутствие письма от Microsoft.