Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Microsoft рассылает игрокам до $100, которые можно потратить на игры для Xbox

Microsoft рассылает игрокам до $100, которые можно потратить на игры для Xbox


Сегодня во всем мире в магазинах начинаются различные распродажи, 11 ноября отмечается «всемирный день шопинга». Microsoft решила осчастливить игроков, направив некоторым из них приятные бонусы. Игроки получают на почтовые ящики, привязанные к аккаунту Microsoft, письма с подарочными картами разного номинала – от $10 до $100. При этом довольно большое количество игроков сообщают, что получают именно карты номиналом в $100.

В Twitter можно найти множество сообщений от игроков, которые сегодня получили подарочные карты на $100 (или меньшую сумму). Пока нет информации о том, в каких регионах рассылают подарки, и по какому принципы выбираются пользователи, которые их получат. Похоже, что это происходит случайно. Неизвестно и количество подарочных карт, которые Microsoft приготовила для игроков.


В любом случае, не лишним будет заглянуть на почту, которая привязана к вашему аккаунту Xbox Live, и проверить наличие или отсутствие письма от Microsoft.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Знаки Зодиака как бывшие
Знаки Зодиака как бывшие
Родители кормили свою дочь наггетсами целых 11 лет и на это есть причина — это болезнь
Родители кормили свою дочь наггетсами целых 11 лет и на это есть
В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего мужчину
В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего мужчину
Российские ученые разработали тест на поддельную прививку от COVID-19
Российские ученые разработали тест на поддельную прививку от COVID-19
Правительство ускорит расселение непригодного жилья в Сибири и на Дальнем Востоке
Правительство ускорит расселение непригодного жилья в Сибири и на
В Правобережном и Октябрьском округах отключили свет из-за аварии на сетях
В Правобережном и Октябрьском округах отключили свет из-за аварии на
СКР возбудил уголовное дело по факту передачи мэрией Ангарска тепловой сети в частные руки
СКР возбудил уголовное дело по факту передачи мэрией Ангарска
Родители и школьники примут участие в обсуждении планов реконструкции школ
Родители и школьники примут участие в обсуждении планов реконструкции
«Смена» подготовила программу «Школа молодого энергетика»
«Смена» подготовила программу «Школа молодого энергетика»
В Таджикистане продолжается строительство пяти школ на 1200 мест каждая, работающих по российским стандартам
В Таджикистане продолжается строительство пяти школ на 1200 мест
В Москве подвели итоги II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия»
В Москве подвели итоги II Всероссийской просветительской
В подмосковной Электростали открылся центр «Точка роста»
В подмосковной Электростали открылся центр «Точка роста»

Топ на сегодня

«Пора уже ножки закрывать»: подписчики раскритиковали внешний вид Волочковой
«Пора уже ножки закрывать»: подписчики раскритиковали внешний вид
Росприроднадзор: китайцы вывозят из России редкие растения, "просто пылесосят"
Росприроднадзор: китайцы вывозят из России редкие растения,
Изменения в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition — обновленный игровой опыт и графика
Изменения в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition —
Агния Дитковските стала мамой в третий раз
Агния Дитковските стала мамой в третий раз
Гороскоп карьеры на 2022 год
Гороскоп карьеры на 2022 год

Еще по теме

Microsoft планирует запустить игры на Xbox с помощью Windows 10
Metal Gear Solid HD Edition: 2 & 3 сегодня удалят из Microsoft Store
Все загрузочные экраны Xbox – с первой консоли до Xbox Series X | S
Microsoft покинул глава Xbox Live