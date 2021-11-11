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Муж сильно обидел жену перед всеми, но весь интернет встал на его сторону, ведь на это была причина

Муж сильно обидел жену перед всеми, но весь интернет встал на его сторону, ведь на это была причина

Супруг сильно обидел свою жену. Сложилась неприятная ситуация, связанная с тем, что супруга вступила в очередной конфликт со своей свекровью.

Мужчина поступил грубо и резко, и, конечно же, женщина затаила на него обиду. Однако зрители остались довольны тем, что он решился на такой поступок.

Сначала парень рассказал о том, что его избранница решила бросить работу и вести домашнее хозяйства, ровно также, как и его мать. Но при этом обстоятельства, заставившие дам принять такое решение, отличаются.

«В подростковом возрасте моя мама бросила школу, но не по своей воле, а по той причине, что умерли ее родители. Она сделала выбор в пользу работы – была старшей и чувствовала ответственность за сестер и братьев» – рассказывает герой публикации.


«Моя папа покинул этот мир спустя два года после заключения брака. Тогда мама вынашивала меня. Ей помогали ее сестры и братья, но ей также приходилось работать на нескольких работах», – говорит автор.


Конфликт, возникший между женщинами, разгорелся неожиданно. В тот день вся семья собралась за одним столом, чтобы поужинать и пообщаться. После трапезы супруга встала и сказала, что мы уйдем раньше, так как детям надо было рано вставать на занятия.

Мама автора попросила семью остаться, ведь они не виделись около двух лет. Супруга ответила агрессивно. Ее речь была направлено на то, что мать мужчины необразованная, поэтому она ничего не знает о важности образования.

«Она ранила мою маму, и я ответил жене, что несмотря на образование, она так и не научилась хорошим манерам» – рассказал мужчина.

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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