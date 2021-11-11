На 13 остановках общественного транспорта в Иркутске установят творческие панно

13 остановок общественного транспорта в Иркутске превратят в арт-объекты. В областном центре завершился первый этап акции, в рамках которой остановочные пункты украшают творческими панно. Организаторы — команда проекта «Голос улиц» и управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города. 11 ноября завершили монтаж семи конструкций. Уникальный авторский облик появился у остановок «Кедр», «23 школа», «Авиазавод», «Трилиссера», «Метеостанция», «ВСИЭП», «Волжская», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Илья Сергеев, куратор проекта «Голос улиц»:

– В Иркутске арт-искусство только начинает развиваться. Мы стараемся продвигать это направление при помощи проекта «Голос улиц». В сентябре мы разместили панно на первых двух остановках. Увидели поддержку администрации города. И совместно с отделом по молодежной политике решили этот конкурс продлить и расширить. Сейчас первый этап акции завершен. Но к концу года мы планируем украсить более 20 городских остановок.

Авторами творческих панно стали художники и дизайнеры, студенты профильных вузов, участники фестиваля «Baikal art fest» и жители областного центра, имеющие художественные навыки и желание украсить свой город. Например, одна из участниц проекта написала организаторам в комментариях под телевизионным сюжетом. В данный момент иркутянка завершает оформление второй остановки для своего округа.

Роман Малинович, руководитель Клуба молодых архитекторов:

— Есть люди, который хотят быть причастными к тому, как выглядит район, в котором они живут. Им интересно рисовать именно там. Есть авторы совершенно из других городов и регионов страны. Например, панно для остановки «Кедр» нарисовал парень из Калининграда в рамках нашего фестиваля «Baikal art fest». В городе есть трамвай с такой же каллиграфией.

По словам организаторов, проект несет не только эстетическую функцию, но и информационную. На каждом творческом панно есть название остановочного пункта на русском и английском языках.

Илья Мершеев, начальник отдела по молодежной политике администрации Иркутска:

— В ближайшее время там же планируется разместить QR-коды, перейдя по которым можно будет найти информацию об авторах и идее арт-объектов, а также узнать, какой автобус и во сколько уходит с данной остановки. Этот проект стал хорошим примером интеграции стрит-арта в городскую среду. Акция вызвала положительную реакцию среди жителей Иркутска. Поэтому организаторы не планируют останавливаться. Мы продолжим украшать городские улицы интересными арт-работами.

Проект «Голос улиц» представляет собой ряд творческих мероприятий, направленных на улучшение визуального образа городской среды, снижение уровня уличного вандализма, повышение уровня массовой культуры горожан и гостей региона, расширение знаний об истории региона и страны. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, АНО «Клуб Молодых Архитекторов» и администрации города Иркутска.

Ранее сообщалось, что на городском транспорте появилось граффити. Участники фестиваля уличного искусства «Baikal art fest» оформили троллейбус и два трамвая, курсирующих по Иркутску. Трудились художники из разных городов нашей страны: Иркутска, Улан-Удэ и Калининграда. Работа шла в течение четырех дней. Тематика граффити была определена заранее: технологии, природа и общество, однако сами изображения участники фестиваля рисовали экспромтом.

В Иркутске художники раскрасили граффити троллейбус и два трамвая

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