На месте крушения Ан-12 под Иркутском провели санитарную обработку

На месте крушения Ан-12 около Пивоварихи провели санитарную обработку. Площадь обработанной территории составляет около 300 квадратных метров. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, устанавливаются причины падения воздушного судна 3 ноября, отметил глава региона. Все крупные фрагменты разбившегося самолета вывезены с места крушения в ангар иркутского аэропорта, поиск и сбор мелких остатков продолжается.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

— Ликвидация последствий авиакатастрофы проводится в тесном взаимодействии с представителем авиакомпании «Гродно» и представительством МИД в городе Иркутске. Продолжается работа по идентификации тел погибших.

Крушение Ан-12 произошло вечером 3 ноября 2021 года. Транспортный самолет упал в районе села Пивовариха. В самолете находилось девять человек, это граждане Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины. Все они погибли. Подробнее о происшествии — читайте в сюжете.

Власти продолжают ликвидацию последствий авиакатастрофы Ан-12 вблизи Пивоварихи

Предыдущая новость по этой теме: