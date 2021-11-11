На «Шоу профессий» школьники познакомились с индустрией моды

Более 300 тысяч просмотров собрал выпуск открытого онлайн-урока «Шоу профессий». Школьники узнали о компетенции «Технологии моды» и профессии «дизайнер-технолог одежды», задали вопросы профессионалам и проявили креативность в создании стильного образа. Проект инициирован Минпросвещения России, информирует пресс-служба ведомства.

Сертифицированный эксперт WorldSkills Russia по компетенции «Технологии моды» заслуженный учитель России Елена Воронко рассказала школьникам, как создавать модные тренды. Она отметила, что российские учебные заведения открывают для молодых специалистов множество профессиональных возможностей, учат швейному делу, конструированию и моделированию трикотажных изделий. Выпускники умеют не только разрабатывать авторские эскизы одежды, но и воплощать свои креативные идеи на практике.

Творческим наставником юниоров в решении кейса «Шоу профессий» стала Наталья Рыжкова, региональный эксперт WorldSkills Russia по компетенции «Технологии моды», руководитель детского театра моды «Ассоль». Командам участников предстояло воплотить в жизнь авторскую модель юбки и разработать уникальный дизайн футболки. Презентация модной коллекции прошла на импровизированном подиуме в студии шоу.

Домашнее задание выпуска – сшить детскую поясную сумку. Готовое изделие необходимо сфотографировать и поделиться результатом в социальных сетях с хештегом #ДЗШП. Список материалов и выкройки можно найти в документе с домашним заданием на странице выпуска на официальном сайте проекта. Также на сайте в разделе «Профессии» размещены видеозаписи всех выпусков шоу и методические материалы для преподавателей с подробным описанием производственных кейсов и домашних заданий.

Проект «Шоу профессий» инициирован Министерством просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», федеральным оператором проекта является Институт развития профессионального образования.

«Шоу профессий» – проект, направленный на раннюю профессиональную ориентацию школьников. Главные цели проекта, запущенного в 2020 году, – рассказать о востребованных рабочих профессиях современно, наглядно, интересно и дать учащимся средних и старших классов ответы на вопросы «Кем стать?» и «Куда пойти учиться?».

Восьмой выпуск «Модный разговор» можно посмотреть на портале шоупрофессий.рф, в официальном сообществе Министерства просвещения Российской Федерации в социальной сети «ВКонтакте» и проекта «Шоу профессий», а также на YouTube-канале.