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На The Game Awards в этом году будут «настоящие игры нового поколения»

На The Game Awards в этом году будут «настоящие игры нового поколения»


В последние годы мероприятие The Game Awards становится все более богатым на интересные анонсы. Например, два года назад там анонсировали Hellblade 2, демонстрацию которой в рамках шоу The Game Awards инсайдеры ожидают и в этом году.

Похоже, можно на The Game Awards 2021 ждать множество интересных анонсов. Ведущий мероприятия Джефф Кейли анонсировал (в рамках интервью для Epic Games), что будет на мероприятии:



Много игрового контента на 2022-2023 годы.



Самая большая линейка игр.



40-50 игр будут представлены в рамках The Game Awards «в том или ином виде».



Следует ждать «настоящие игры нового поколения».

По словам Кейли, будут действительно потрясающие вещи:

Я до сих пор чувствую, что мы лишь отчасти коснулись того, что возможно на PlayStation 5 и Xbox Series X, так что я думаю, что вы увидите в шоу действительно потрясающие вещи. Мы увидим кадры из игр, которые напомнят людям, что лучшее в этой индустрии еще впереди.

Напомним, что шоу The Game Awards состоится 9 декабря в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.

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По материалам: newxboxone

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