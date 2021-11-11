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На Украине объяснили попадание Максима Галкина в "черный список"

На Украине объяснили попадание Максима Галкина в "черный список"

Служба безопасности Украины прокомментировала внесение российского комика Максима Галкина в список людей, угрожающих национальной безопасности государства, сообщает APnews.

В ответе спецслужбы на запрос издания говорится, что артист своей деятельностью "создавал предпосылки для нарушения территориальной целостности" Украины.

"Основанием для внесения иностранца в указанный список являются достаточные данные о его деятельности в ущерб национальным интересам Украины, в частности деятельность, направленная на провоцирование сепаратистских настроений, создание предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части территории Украины государством-агрессором", — указано в документе.

Какие именно действия Галкина представляли угрозу национальной безопасности Украины, в СБУ не уточнили.

3 ноября министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло Галкина в перечень лиц, "угрожающих национальной безопасности государства". 

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По материалам: uposters.ru

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