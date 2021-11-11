«Наглые, без комплексов»: Васильева раскритиковала Федункив и Картункову

Татьяна считает, что артистам без профильного образования не стоит выступать в театре74-летняя актриса Татьяна Васильева резко высказалась об артистках юмористического жанра Марине Федункив и Ольге Картункове. Этим артистка поделилась в эфире YouTube-шоу «Откройте, Давид».Васильева считает, что на театральной сцене могут выступать только профессионалы своего дела. Актрису раздражают звезды шоу-бизнеса, которые пытаются построить карьеру в культурном учреждении, не имея при этом соответствующего образования. «КВНщицы, которые ломятся к нам на театральную сцену, наверное, какие-то самородки. Может, им стоило не в трамвайное депо, а в театральное училище пойти? Пробивная сила у них, конечно, такая… Ни одна артистка из театрального на такое не способна», — отметила Татьяна.Также она добавила, что однажды с коллегами пыталась сделать программу на телевидении, однако эта затея негативно отразилась в ее жизни из-за невоспитанных артисток. «Там была одна такая юмористка, полная. Они все полные, ведь им все равно, как они выглядят. Она не давала никому говорить! Наглые, без комплексов. Это ничего не стоит, зато уходит в народ», — подчеркнула Васильева.Позже оказалось, что Татьяна имела в виду трех юмористок: Марину Федункив, Ольгу Картункову и Светлану Пермякову. «С ней мы играем в театре, она помягче, а вот первые две — да, но я их путаю. Они для меня все на одно лицо, все — тумбы, их тело — это их кормушка. Они вот такие, и носите их на руках», — завершила звезда.