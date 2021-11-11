Наталия Орейро и ее сын получили российские паспорта

Теперь у знаменитости три гражданстваУругвайская певица и актриса Наталия Орейро поделилась со своими подписчиками радостной новостью: она и ее сын получили российские паспорта. Об этом знаменитость рассказала в своем блоге в Instagram.Орейло опубликовала серию фотографий, сделанных в посольстве России в Аргентине. Глава нашей дипмиссии вручил звезде российский паспорт. Наталия зачитала текст присяги на испанском и русском языках.«Как мост любви между Рио-де-ла-Пата и Россией, так я себя чувствую сегодня. Взволнована и благодарна за этот символ братства двух культур, у которых много общего. Жизнь дала мне эту уникальную возможность, и я буду работать над тем, чтобы наши отношения становились все крепче и крепче. Спасибо всем, кто сопровождал меня на этом пути и стал частью этого прекрасного путешествия» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила актриса под постом на своей странице.Напомним, в конце октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о российском гражданстве для Орейро и ее сына. Певица уже имеет уругвайское и испанское гражданства.