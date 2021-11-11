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Наталья Подольская поделилась снимками в бикини и намекнула, как сохраняет фигуру

Наталья Подольская поделилась снимками в бикини и намекнула, как сохраняет фигуру
39-летняя певица Наталья Подольская опубликовала отпускные кадры с отдыха в Египте. Артистка запечатлелась в бикини, демонстрируя постройневшую фигуру. Наталья Подольска отдыхает вместе с мужем, двумя сыновьями, сестрой-двойняшкой Юлианой и ее детьми в Египте, а точнее в пятизвездочном отеле в Шарм-эль-Шейхе. Взрослые наслаждаются морем и солнцем, нежась в шезлонгах. Дети выбирают более активный отдых: резвятся в бассейне и катаются с водных горок. Наталья опубликовала несколько отпускных кадров в бикини. Сначала Подольская запечатлелась в тени, сидя на диване и счастливо улыбаясь.
Наталья Подольская «Хорошо 💜»,- кратко подписала кадр певица. Потом артистка выбрала скульптуру картошки фри и встала рядом в маленьком черном бикини с завязочками, который подчеркнул ее стройную фигуру, плоский живот и подкаченные ноги.
Наталья Подольская «Картошечку я тут не ем, только фотографируюсь с ней 😝», – пошутила Наталья. Подольская успела похудеть после родов. Год назад на свет появился ее второй сын.  Звезда уже смогла вернуть добеременную форму.  Наталья поделилась и фото с Владимиром Пресняковым, сопроводив его забавным комментарием.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков «Это фото прекрасно тем, что я закрываю живот Преснякова, а он мой 😁 а на заднем фоне дети 👶. Прекрасное фото 😻», - отметила Подольская. Поклонники осыпали комплиментами и саму Наталью и ее супруга. «Прекрасная пара😍😍😍», «Любовь,что тут скажешь!Прекрасная пара, будьте счастливы!👍😘😘😘», «Нарываетесь на комплименты 😍где там у Вас животик, Вы прекрасны. Владимир подстать Вам, отличная пара 👍👍!», «Вы прекрасны! Оба! Чудесная пара! Глаза радуются смотреть на такую любовь 😍», «Наташа, вы супер 😻😻😻», - восхищаются пользователи.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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