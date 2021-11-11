«Нехорошая» квартира: как определить, что в доме полтергейст

Вадим Карасев

Полтергейст — это буйный призрак, который мешает жить людям, пугает их. Есть много признаков того, что в доме присутствует такая сущность. Некоторые из этих признаков помогут вам мгновенно определить наличие такого существа в незнакомой квартире.

Если вы заметите некоторые из описанных далее признаков наличия полтергейста в вашем доме, постарайтесь пользоваться оберегами на защиту от него. Помните, что дом всегда можно очистить от таких сущностей.

Самопроизвольные возгорания

Полтергейсты могут вызывать пожары. Они любят играть с огнем. Почему именно они это любят делать, остается загадкой, но экстрасенсы уверены в том, что это связано прошлым этой заблудшей и потерявшейся души.

Исчезновение предметов

Важно понимать разницу между домовым, который хочет поиграть, и опасным духом. Домовой рано или поздно возвращает предмет хозяину. Полтергейст же его может переложить, а не украсть. Это происходит порой даже у нас под носом, что бывает очень страшно. Например, если вы ходили открывать дверь, а дух тем временем сбросил предмет со стола, это не похоже на действия домового.

Шум

Шум слышен в основном ночью, когда активность полтергейста повышена. Это могут быть шаги, крики, удары в стены. Если такое происходит, это точно заслуга полтергейста.

Смена температуры

По этому признаку можно явно понять, что в доме есть нечто потустороннее. Эксперты в этой области отмечают, что в помещении, где находится дух, периодически становится холоднее, чем обычно. Этот признак проявляется в основном при высокой активности привидения.

Прямая агрессия

Бывает так, что призрак показывает себя, проявляя агрессию. Он может бросаться предметами, кусаться и царапать кожу людей, когда те спят. Он может включать воду, свет. В таких случаях лучше обратиться за помощью к специалисту, потому что такой сильный полтергейст сам не уйдет.

Шестое чувство

У многих людей шестое чувство работает настолько тонко, что они, чуть только зайдя за порог незнакомого дома, могут почувствовать негативную ауру. Если вы ощущаете чужое присутствие рядом, а также тревогу и страх, то можете быть уверены в том, что в вашем доме точно что-то не так.