Никас Сафронов потерял много денег и нервов из-за турецкой недвижимости

65-летний художник Никас Сафронов признался, что у него начались проблемы со здоровьем из-за того, что поверил проходимцам. Известный художник рассказал, что несколько лет назад он доверился друзьям, которые убедили его купить участок в Турции с разваливающимся домом. Никаса впечатлил находящийся рядом разрушенный храм Святого Николая, построенный VII веке. Сафронов решил, что это судьба. «Думал, отреставрирую старый дом, буду приглашать друзей из Москвы и со всего мира, восстановлю Храм Николая Чудотворца, в который будут приезжать паломники. Наши отношения с Турцией еще больше укрепятся и на духовном уровне. В общем, думал, что совершу благое дело и исполню великую миссию», — поделился художник. Уроженец Ульяновска приобрел рекомендуемый участок за большие деньги. Позже он узнал, что продающая сторона тайно записала на эту компанию долгов на сумму 400 000 евро. Затем выяснилось, что на своей земле владелец имеет право лишь завести огород и выращивать овощи. Художнику пришлось пройти через длительный процесс получения разрешения на реставрацию и восстановление старого дома.Никас Сафронов Теперь же реставрационные работы остановила полиция. Будущие соседи живописца пожаловались на шум. «Первые строители, которых мне порекомендовали, оказались очень заторможенными, вторые — непрофессиональными. Но и с третьими пока всё идет не очень хорошо. Скажем, им даешь проект, по которому они должны строить, а они всё равно делают по-турецки, по-своему. Туда вылетают наши архитекторы, начинаются долгие споры и разборки, и строители неохотно соглашаются с их доводами. Из-за этого стройка затянулась, хотя еще в середине лета должна была закончиться. Это, видимо, тоже надоело соседям, которые живут рядом. И кто-то написал жалобу. И по этой жалобе пришла полиция, она запретила продолжение реставрационных работ. И хотя соседей поблизости, в общем-то, нет, но и тем дальним, наверное, неспокойно спится, когда рядом кто-то из русских строит дом и будет их соседом», — посетовал Никас. У художника из-за волнения начались проблемы со здоровьем. Он очень переживает, что был обманут друзьями. Чтобы помочь отцу решать вопросы с полицией, в Турцию вылетел сын Сафронова, пианист Лука. «Это моя самая большая глупость и головная боль. Очень сожалею, что ввязался в эту историю с турецкой недвижимостью. Теперь без снотворного заснуть не могу. А ведь раньше проблем со мной никогда не было. Вот что значит довериться проходимцам, которые убедили меня вложить деньги в турецкую недвижимость. Если бы у меня деньги лежали в банке и банк бы рухнул, я бы не так переживал и смирился с этим: все потеряли, и я тоже. А тут обманули люди, которые втерлись в доверие и стали называться друзьями. А оказалось, что это простые проходимцы», — признался Сафронов. Всё же Никас верит в высшие силы и в то, что это испытание дано ему не просто так. «Я верю в светлое будущее, в то, что уже следующим летом мы с друзьями будем отдыхать в моем доме в Турции, с которого открывается потрясающий вид на море», — цитирует художника «Собеседник».