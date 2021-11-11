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Новые детали про эксклюзивы Xbox — Project Midnight и Pentiment

Новые детали про эксклюзивы Xbox — Project Midnight и Pentiment


Игровое подразделение Xbox сейчас создает десятки новых проектов. У Microsoft есть 23 игровые студии (включая команды Bethesda), каждая из которых работает над своей игрой, а некоторые сразу над несколькими играми. Плюс Microsoft привлекает сторонние команды, некоторые из которых создают еще не представленные проекты. В частности, известно об играх Project Dragon от IO Interactive и Project Belfry от Stoic Studios.

Известный игровой инсайдер Джез Корден сегодня на сайте windowscentral опубликовал информацию о двух эксклюзивам Xbox, которые пока еще не анонсированы. Это игры Project Midnight от команды Compulsion Games (известна по игре We Happy Few) и Pentiment от студии Obsidian (игра еще известна под названием Project Missouri).

Project Midnight. Джез Корден отмечает, что игра «предположительно» представляет собой экшен от третьего лица, действия которого происходят в темном фантастическом мире. Ниже можно видеть некоторые концепт-арты, которые приведены в материале windowscentral. На концепт-артах представлен главный герой игры вместе с «измененными мутациями гуманоидами». На левом концепт-арте «жилище в стиле гарпий, построенное на дереве».


Как отмечает Корден, игра Project Midnight — это сказка о взрослении, которая черпает вдохновение из Глубинного Юга Америки. В игре есть магия и большие фантастические животные, а сам проект пронизан атмосферой южной готики. Игра является однопользовательской, пока у инсайдера нет информации о том, когда стоит ожидать релиз проекта.

Pentiment. Игра Pentiment создается студией Obsidian, что подтвердили уже несколько инсайдеров. Ее делает небольшая команда (Джез Корден отмечает, что ее численность около 12 человек) под руководством Джоша Сойера.

Джез Корден отмечает, что Pentiment — это ролевая игра, в которой нет боевой системы, о чем ранее сообщали и другие инсайдеры. В игре предстоит стать «следователем» в Европе 16 века.

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По материалам: newxboxone

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