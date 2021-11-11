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Новый геймплей кампании Halo Infinite показали журналисты IGN

Новый геймплей кампании Halo Infinite показали журналисты IGN


Портал IGN продолжает знакомить игроков с Halo Infinite. Шутер от 343 Indsutries выходит уже менее чем через месяц, и становится известно о нем все больше.

Ниже можно видеть новый геймплей сюжетной кампании игры Halo Infinite, который представили журналисты IGN. Они отмечают, что поиграли 4 часа в кампанию, и постарались рассказать о ней без лишних спойлеров. В рамках ролика можно видеть, как ранее демонстрировавшиеся катсцены и игровые моменты, так и нечто новое.


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Напомним, что в кампании Halo Infinite игроков впервые в серии ждет открытый игровой мир.

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По материалам: newxboxone

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