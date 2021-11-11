Нумерологический прогноз на 2022 год: как три двойки будут управлять нашей удачей

Вадим Карасев

О будущем многое могут рассказать числа. Нумерологи провели анализ 2022 года, дали важные советы в самых разных сферах жизни. Старайтесь следовать этим рекомендациям на протяжении всего года.

Для начала важно понять, под управлением какого числа пройдет этот год. Для этого складываем все цифры вместе и получаем 2+0+2+2=6. Это значит, что у руля окажется Шестерка — число творчества, смелости и амбиций. С другой стороны, наличие трех двоек недвусмысленно намекает на тот факт, что достигать успехов придется в одиночку, ведь число 2 символизирует самодостаточность. Это отлично сочетается с энергетикой Водного Тигра, который также любит стремление людей к самостоятельности.

Финансы и работа в 2022 году

В 2022 году больше всего будет везти представителям творческих профессий, но это совсем не означает, что остальным придется довольствоваться малым. Старайтесь разрабатывать новые стратегии достижения целей. Не бойтесь проявлять креатив. Даже если ваша работа не подразумевает творческого подхода, это не значит, что нужно продолжать делать все то же самое, что вы делали ранее. Скука и уныние — главные враги финансового роста.

Как было сказано выше, необходимо проявлять самостоятельность. Если вы вынуждены работать бок о бок с большим количеством людей, а также синхронизировать рабочий процесс, то лучше не пользоваться чужими советами. С другой стороны, важно прислушиваться к просьбам и пожеланиям коллег, партнеров и клиентов.

Что касается покупок, то в 2022 году шопинг может стать одним из лучших способов поднятия настроения. Есть риски потратить больше, чем вы можете себе позволить, поэтому старайтесь не выходить за рамки бюджета и обдумывать каждую, даже самую мелкую покупку.

Любовь и общение в 2022 году

Под влиянием шестерки многие люди станут более романтичными. Три Двойки намекают нам на то, что нужно проводить больше времени с любимым человеком. Стоит делать подарки близким и стараться делать их жизнь более разнообразной и яркой.

С другой стороны, Шестерка, главное число 2022 года, будет подталкивать нас к уединению. Проводить время в одиночестве будет полезно всем. Нужно периодически брать отдых от людей и общения.

Всем, кто желает найти свою любовь, стоит быть осторожнее и не торопиться. Можно и вовсе ничего не предпринимать до тех пор, пока приятный человек сам не появится на вашем горизонте. Старайтесь снизить до минимума пребывание в людных местах.

Настроение и здоровье в 2022 году

Шестерка повышает нам настроение. Это число ассоциируется с добротой и оптимизмом, поэтому 2022 год будет легче, чем предыдущий. Число 6 благоприятно влияет на наш внутренний мир. Оно гармонизирует сознание, из-за чего люди смогут чаще чувствовать себя в своей тарелке.

На здоровье Шестерка не влияет ни отрицательно, ни положительно. Есть некоторое косвенное влияние из-за хорошего настроения и радости. В таком расположении духа физические недуги могут просто исчезать.