Нумерология подскажет, как дата рождения может предсказать время гибели человека

Скрытая информация в дате рождения

Следует помнить, что нет никаких гарантий достоверности такой информации. Поэтому верить полученным сведениям или нет, зависит от самого человека.

Значение чисел в нумерологии



Нумерология — наука, которая может рассказать не только о важных событиях в жизни человека, но и предсказать возможную дату его кончины исходя из числа, месяца и года рождения. Исследователи магии чисел уверены, что проведя правильные расчеты, можно вычислить год, который станет последним в жизни отдельного индивидуума.Чем старше становится человек, тем чаще задумывается о своей земной жизни и ее продолжительности. Пытаясь узнать время, отведенное нам на Земле, люди обращаются не только к экстрасенсам и ясновидящим, но и к нумерологам.Несмотря на это, нумерологи утверждают, что, зная дату рождения, можно высчитать длину жизни человека. Для этого следует сложить все числа до естественного числа, которое и поможет раскрыть критические годы, которые могут нести угрозу жизни человека.Этот способ еще используют и при сложении полного имени и фамилии человека. Для расшифровки используют таблицу чисел, которые соответствуют определенной букве. Нумерология уверяет, что данные расчеты могут предупредить человека об опасном в их жизни периоде.Самое удивительное, что числа, полученные этими двумя методами, различаются и, соответственно, дадут разные даты возможной гибели.Каждое число, согласно нумерологии, несет смысловую информацию, которая скрыта от простых людей. Все они указывают на возможный возраст гибели человека.1 — если в результате сложения вышло это число, то средняя продолжительность жизни человека составит более 80 лет. Это значит, что ему отведен длинный земной путь, который он может использовать с пользой для себя и своих потомков.2 — данное число предупреждает о критических периодах в жизни человека, которые могут наступить в возрасте 7, 19, 29, 45 и 67 лет. В эти годы следует быть особо осторожным и не пытаться испытывать судьбу на прочность.3 — критическим годом для человека, если в сложении даты рождения вышло это число, является 44 год жизни. Если вы сможете пройти этот рубеж, то жизнь будет очень долгой.4 — получившие в сумме число 4, отличаются долголетием и крепким здоровьем. Кроме того, эти люди могут похвастаться поддержкой Фортуны и везением.5 — для числа 5 характерно двойственное влияние на жизнь человека. Оно обещает долгую земную жизнь, но с возможными испытаниями для человека в возрасте 3, 15, 24, 48, 62 и 76 лет.6 — так же, как и предыдущее число, 6 предупреждает о трудных периодах, связанных с числами 13, 22, 47 и 68. Сумев преодолеть их, человек сможет сам управлять своей дальнейшей судьбой.7 — это число в нумерологии является счастливым, но люди, которые получили ее в результате сложения даты рождения, должны помнить о возможных испытаниях водой и огнем в 24, 36 и 61 год.8 — обладатели этой цифры в сумме чисел даты рождения очень неудачливые люди. Нумерологи считают, что за ними почти всю жизнь рядом находится смерть, испытывая их ангела-хранителя практически с самого рождения. Им категорически запрещены занятия экстримом — они могут окончиться трагически.9 — эта цифра обещает людям короткую, но яркую земную жизнь. Особо опасными для такого человека считаются периоды, связанные с возрастом 16, 23, 38 и 47 лет. В большинстве случаев эти люди оканчивают свой путь скоропостижно, а их кончина связана с вредными привычками.Проводя такие расчеты, следует помнить, что данные нумерологии не несут 100% гарантии их исполнения.