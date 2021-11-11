Официально: ANVIL добавят в Game Pass в день релиза





Разработчики игры ANVIL сегодня представили новый синематик-трейлер, в котором объявили дату выхода своего проекта на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и на PC. Игра выйдет уже 2 декабря в рамках ранней версии, в том числе на приставках Xbox. Сразу после релиза игра будет доступна по подписке Xbox Game Pass.

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Напомним, что в игру ANVIL уже могли на приставках Xbox сыграть инсайдеры в рамках бета-теста.

Проект представляет собой многопользовательский экшен-шутер в жанре roguelike, ориентированный на совместное прохождение в кооперативе. Игрокам предстоит исследовать наполненные врагами планеты, уничтожать врагов на них, улучшать свой боекомплект и развивать персонажа.