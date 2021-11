Официально: The Gunk выходит 16 декабря, сразу в Game Pass





Разработчики игры The Gunk официально сообщили дату релиза своего проекта. Игра выходит уже 16 декабря 2021 года, сразу после релиза она попадет в Game Pass. Напомним, что выход The Gunk запланирован на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и PC.

The Gunk — это научно-фантастическая игра, в которой предстоит исследовать необычный игровой мир. Игроки должны будут разгадать тайну забытой планеты, сражаясь с врагами и решая головоломки. Ниже можно видеть геймплей игры The Gunk.

