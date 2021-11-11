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Официально: The Gunk выходит 16 декабря, сразу в Game Pass

Официально: The Gunk выходит 16 декабря, сразу в Game Pass


Разработчики игры The Gunk официально сообщили дату релиза своего проекта. Игра выходит уже 16 декабря 2021 года, сразу после релиза она попадет в Game Pass. Напомним, что выход The Gunk запланирован на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и PC.

The Gunk — это научно-фантастическая игра, в которой предстоит исследовать необычный игровой мир. Игроки должны будут разгадать тайну забытой планеты, сражаясь с врагами и решая головоломки. Ниже можно видеть геймплей игры The Gunk.


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По материалам: newxboxone

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