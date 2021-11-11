Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Оксана Самойлова посчитала сына самым умным из детей

Оксана Самойлова посчитала сына самым умным из детей
33-летняя модель Оксана Самойлова считает, что четвертый ребенок Давид растет самым умным, но переживает за него. Джиган с семьей отдыхает на Мальдивых. Рэпер с избранницей путешествуют на яхте. Супруги взяли с собой четверых детей: троих дочерей и сына. Оксана запечатлела малыша во время прогулки по Индийскому океану. Основательница косметического бренда Sammy Beauty одела кроху в белый костюмчик. Заметно, что Давид успел загореть. Он ел печенье и радостно улыбался маме. Самойлова разоткровенничалась о мальчике, который стал любимцем в ее семье. «Я должна признаться... Кажется, Давидик самый умный из всех наших детей. Этот полуторагодовалый малыш говорит длинными предложениями, понимает абсолютно всё и даже запоминает всех по именам. У него только одна проблемка: он всегда про себя говорит «она», «сама» и т. д. Но мы это списываем на то, что он повторяет за сестрами», — с юмором указала интернет-звезда.
Оксана Самойлова с мужем и сыном Избранница рэпера выдвинула теорию, что каждый следующий ребенок развивается быстрее. Она поинтересовалась мнением других многодетных мам. Многие откликнулись на вопрос Самойловой. Поклонниц растрогал очаровательный сын модели. «С такими сестрами нужно быть начеку и быстро соображать», «Тоже заметила – у меня трое», «Какой милый пупсик растет!», «Маленький Джига! Скоро запоет», «Ну какой же он славный малый! Невозможно хорошенький», «Он не только умный, но и красивый. Мои тоже — каждый хитрее предыдущего», «Юный сердцеед», «Как можно было умудриться родить такого красавчика? Шучу – гены, конечно! Он великолепен!» — написали фолловеры.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Донателла Версаче разработает свадебное платье для Бритни Спирс
Донателла Версаче разработает свадебное платье для Бритни Спирс
20 фотографий, которые доказывают, что Россия не похожа ни на одну другую страну
20 фотографий, которые доказывают, что Россия не похожа ни на одну
Игры из Game Pass и Microsoft Store для PC можно будет установить в любую папку
Игры из Game Pass и Microsoft Store для PC можно будет установить в
Зеркальная дата 11.11: как изменить свою жизнь и привлечь удачу 11 ноября 2021 года
Зеркальная дата 11.11: как изменить свою жизнь и привлечь удачу 11
Анна Семенович призналась, сколько должен зарабатывать ее возлюбленный
Анна Семенович призналась, сколько должен зарабатывать ее возлюбленный
Оксана Самойлова посчитала сына самым умным из детей
Оксана Самойлова посчитала сына самым умным из детей
Илья Авербух рассказал о самом дорогом, что делает для него молодая жена
Илья Авербух рассказал о самом дорогом, что делает для него молодая
Возлюбленная Гарика Харламова рассказала о себе
Возлюбленная Гарика Харламова рассказала о себе
Татьяна Васильева оскорбила известных артисток
Татьяна Васильева оскорбила известных артисток
Агния Дитковските скрывает фигуру после родов
Агния Дитковските скрывает фигуру после родов
13 государственных услуг жители Иркутской области теперь смогут оформить в электронном виде
13 государственных услуг жители Иркутской области теперь смогут
В Академгородке завершили первый этап благоустройства дендропарка
В Академгородке завершили первый этап благоустройства дендропарка

Топ на сегодня

«Пора уже ножки закрывать»: подписчики раскритиковали внешний вид Волочковой
«Пора уже ножки закрывать»: подписчики раскритиковали внешний вид
Росприроднадзор: китайцы вывозят из России редкие растения, "просто пылесосят"
Росприроднадзор: китайцы вывозят из России редкие растения,
Изменения в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition — обновленный игровой опыт и графика
Изменения в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition —
Стиль зумеров и тиктокеров: как одевается "королева YouTube" Катя Адушкина
Стиль зумеров и тиктокеров: как одевается "королева
Скончалась звезда фильма «Иваново детство» Валентина Малявина
Скончалась звезда фильма «Иваново детство» Валентина Малявина

Еще по теме

От кого ребенок? Фанаты подозревают, что Оксана Самойлова беременна не от Джигана
Шок! Оксана Самойлова и Джиган чуть не умерли на Мальдивах
Жена Джигана: «ЭКО не делала»
Оксана Самойлова прервала молчание: «Я должна помочь папе своих детей выбраться из беды!»