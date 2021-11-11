Оксана Самойлова посчитала сына самым умным из детей

33-летняя модель Оксана Самойлова считает, что четвертый ребенок Давид растет самым умным, но переживает за него. Джиган с семьей отдыхает на Мальдивых. Рэпер с избранницей путешествуют на яхте. Супруги взяли с собой четверых детей: троих дочерей и сына. Оксана запечатлела малыша во время прогулки по Индийскому океану. Основательница косметического бренда Sammy Beauty одела кроху в белый костюмчик. Заметно, что Давид успел загореть. Он ел печенье и радостно улыбался маме. Самойлова разоткровенничалась о мальчике, который стал любимцем в ее семье. «Я должна признаться... Кажется, Давидик самый умный из всех наших детей. Этот полуторагодовалый малыш говорит длинными предложениями, понимает абсолютно всё и даже запоминает всех по именам. У него только одна проблемка: он всегда про себя говорит «она», «сама» и т. д. Но мы это списываем на то, что он повторяет за сестрами», — с юмором указала интернет-звезда.Оксана Самойлова с мужем и сыном Избранница рэпера выдвинула теорию, что каждый следующий ребенок развивается быстрее. Она поинтересовалась мнением других многодетных мам. Многие откликнулись на вопрос Самойловой. Поклонниц растрогал очаровательный сын модели. «С такими сестрами нужно быть начеку и быстро соображать», «Тоже заметила – у меня трое», «Какой милый пупсик растет!», «Маленький Джига! Скоро запоет», «Ну какой же он славный малый! Невозможно хорошенький», «Он не только умный, но и красивый. Мои тоже — каждый хитрее предыдущего», «Юный сердцеед», «Как можно было умудриться родить такого красавчика? Шучу – гены, конечно! Он великолепен!» — написали фолловеры.