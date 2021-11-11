Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Павел Дуров проповедовал одиночество — его засняли в дубайском отеле с девушками

Павел Дуров проповедовал одиночество — его засняли в дубайском отеле с девушками

В сети появилось фото, на котором 37-летний Павел Дуров запечатлен в компании трех девушек в ресторане роскошного отеля Manadarin Oriental в Дубае. Скандальный снимок опубликовал телеграм-канал "Антиглянец".

Павел давно приучил нас тратить время в соцсетях, но недавно покорил и жанр проповеди. В октябре этого года создатель "ВКонтакте" и Telegram выпустил целый манифест, где перечислил недооцененные и переоцененные вещи.


Фото из телеграм-канала "Антиглянец"

Отказываться Дуров призывал в том числе от ресторанов и жизни в мегаполисах, свободное время призывал тратить на сон и пел оду одиночеству. Но у самого предпринимателя ночи, похоже, бессонные, и проводит он их именно в ресторанах в приятной компании девушек. По крайней мере, такой вывод можно сделать, глядя на фото. Ну что же, правила написаны для других, ведь и рекламы в Telegram сначала не ожидалось. Неизменен лишь модный образ Павла — черная футболка всегда при нем. В отличие от его принципов.


Павел Дуров
Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Руководство ЕС обрисовало сроки создания своей армии
Руководство ЕС обрисовало сроки создания своей армии
"Трудно выбрать": Семенович похвасталась, что встречается с двумя мужчинами одновременно
"Трудно выбрать": Семенович похвасталась, что встречается с
Официально: The Gunk выходит 16 декабря, сразу в Game Pass
Официально: The Gunk выходит 16 декабря, сразу в Game Pass
Анонсировали игру SteamWorld Headhunter — новая часть культовой серии
Анонсировали игру SteamWorld Headhunter — новая часть культовой серии
INDUSTRIA выйдет на Xbox Series X | S в следующем году
INDUSTRIA выйдет на Xbox Series X | S в следующем году
White Shadows выходит на Xbox Series X | S и PC уже 7 декабря
White Shadows выходит на Xbox Series X | S и PC уже 7 декабря
Игру Jump Force вскоре уберут из продажи в Microsoft Store
Игру Jump Force вскоре уберут из продажи в Microsoft Store
Продажи Deep Rock Galactic превысили 3 миллиона копий
Продажи Deep Rock Galactic превысили 3 миллиона копий
Лунный день сегодня 11 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 11 ноября 2021 года
Депутат из Украины не смогла подтвердить наличие задекларированных криптовалют
Депутат из Украины не смогла подтвердить наличие задекларированных
Аналитики Kraken спрогнозировали рост биткоина до $96 355
Аналитики Kraken спрогнозировали рост биткоина до $96 355
Женщина показала, на что способна современная пластика, показав, как после операций выглядит бывшая наркоманка
Женщина показала, на что способна современная пластика, показав, как

Топ на сегодня

Ментальные барьеры и ограничивающие убеждения: откажитесь от них
Ментальные барьеры и ограничивающие убеждения: откажитесь от них
Фил Спенсер: мы хотим инвестировать в более социальный и казуальный контент для Xbox
Фил Спенсер: мы хотим инвестировать в более социальный и казуальный
Памела Андерсон вышла в свет с сыновьями и встретилась с бывшим мужем Томми Ли
Памела Андерсон вышла в свет с сыновьями и встретилась с бывшим мужем
«Пора уже ножки закрывать»: подписчики раскритиковали внешний вид Волочковой
«Пора уже ножки закрывать»: подписчики раскритиковали внешний вид
Сравнение анимаций в Elden Ring и Dark Souls 3 показали на видео
Сравнение анимаций в Elden Ring и Dark Souls 3 показали на видео

Еще по теме

Дуров рассказал, как сделать Россию технологическим лидером планеты
Дуров опроверг сообщения о получении британского подданства
Дуров заявил, что в ФСБ составили на Telegram протокол о нарушении закона
Дуров прокомментировал сбой в работе Telegram