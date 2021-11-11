Павел Дуров проповедовал одиночество — его засняли в дубайском отеле с девушками

Вадим Карасев

В сети появилось фото, на котором 37-летний Павел Дуров запечатлен в компании трех девушек в ресторане роскошного отеля Manadarin Oriental в Дубае. Скандальный снимок опубликовал телеграм-канал "Антиглянец".

Павел давно приучил нас тратить время в соцсетях, но недавно покорил и жанр проповеди. В октябре этого года создатель "ВКонтакте" и Telegram выпустил целый манифест, где перечислил недооцененные и переоцененные вещи.





Фото из телеграм-канала "Антиглянец"

Отказываться Дуров призывал в том числе от ресторанов и жизни в мегаполисах, свободное время призывал тратить на сон и пел оду одиночеству. Но у самого предпринимателя ночи, похоже, бессонные, и проводит он их именно в ресторанах в приятной компании девушек. По крайней мере, такой вывод можно сделать, глядя на фото. Ну что же, правила написаны для других, ведь и рекламы в Telegram сначала не ожидалось. Неизменен лишь модный образ Павла — черная футболка всегда при нем. В отличие от его принципов.





Павел ДуровНадя Бесчетникова