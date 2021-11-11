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Первые оценки Battlefield 2042 – игра не сильно впечатлила критиков

Первые оценки Battlefield 2042 – игра не сильно впечатлила критиков


Сегодня сняли эмбарго на публикацию обзоров игры Battlefield 2042. Некоторые критики уже опубликовали свои оценки, но далеко не все известные игровые издания. Малое количество оценок связано с тем, что игра позиционируется как чисто многопользовательский шутер, и многие издания ожидают полноценный релиз игры и прибытие игроков, чтобы опубликовать свой вердикт, пока же они просто делятся мнениями об игре.

На данный момент Battlefield 2042 имеет 81 балл из 100. Некоторые из оценок известных игровых изданий:



Press Start Australia — 8,5/10



Attack of the Fanboy — 4/5



WellPlayed — 8/10



Eurogamer Italy — 8/10



Hardcore Gamer — 3/5

Большинство журналистов отмечают, что революции в жанре многопользовательский шутеров не произошло. Игра Battlefield 2042 продолжает идеи прошлых частей серии, и она становится самой масштабной игрой во франшизе, но не более того. Сражения на 128 игроков явно привлекут фанатов шутеров. Режимы Hazard Zone и Portal в будущем станут отличной основой для развития игры. Но ничего кардинально нового Battlefield 2042 не предлагает.

Отметим, что многие издания отмечают в качестве минуса Battlefield 2042 – большое количество багов.

Ниже можно посмотреть геймплей игры в режиме Portal:


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По материалам: newxboxone

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