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Planet of Lana – новый консольный эксклюзив для Xbox One и Xbox Series X | S

Planet of Lana – новый консольный эксклюзив для Xbox One и Xbox Series X | S


На мероприятии Thunderful World была анонсирована игра Planet of Lana для приставок Xbox One и Xbox Series X | S. Она заявлена в качестве консольного эксклюзива для приставок Microsoft, с релизом на 2023 год. Игра также выйдет и на PC, в Steam уже есть ее страница, где заявлен выход проекта в 2022 году, без точной даты.

Игра Planet of Lana – это платформер с элементами головоломки. В нем предстоит исследовать планету, которая «некогда была раем для людей, флоры и фауны, но превратилась в нечто иное». Разработчики обещают стелс-элементы в игре и необходимость решать сложные головоломки «с самыми неожиданными поворотами».

Ниже можно посмотреть трейлер игры Planet of Lana:


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По материалам: newxboxone

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