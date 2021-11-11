Платье от грузинского дизайнера и французский шик: в сети обсуждают новые кадры "Эмили в Париже"

Вадим Карасев

В сети появились новые фото со съемок продолжения одного из самых популярных сериалов прошлого года "Эмили в Париже". Новым снимком поделилась исполнительница главной роли Лили Коллинз: на нем она вместе со своей экранной подругой Эшли Парк (в сериале она играет Минди) позирует на фоне главной парижской достопримечательности — Эйфелевой башни.





Лили Коллинз и Эшли Парк на съемках второго сезона "Эмили в Париже"

Внимание поклонников сериала сразу же привлек стильный наряд актрисы, в котором она предстанет в новом сезоне — белое платье с объемными рукавами с принтом из крупных алых сердец. Наряд Коллинз дополняли красные туфли и белая лента на голове. Романтичное платье со спущенными рукавами и структурным лифом — творение рук грузинского дизайнера Ануки Арешидзе. Ануки является супругой мэра Тбилиси Кахи Каладзе, а также основательницей модного бренда Anouki. Платье с сердечками вошло в капсульную коллекцию бренда Love is Love.





За подбор костюмов для актеров сериала "Эмили в Париже" отвечает целая команда профессионалов под руководством Патриции Филд — именно она была ответственной за образы главных героинь в культовом с точки зрения моды сериале "Секс в большом городе", а также в фильме "Дьявол носит Prada".

"Эмили в Париже" стал одним из самых обсуждаемых и противоречивых проектов Netflix прошлого года. У шоу появились как преданные поклонники, так и ярые критики. Такая бурная, хоть и неоднозначная реакция зрителей лишь убедила создателей сериала — необходимо продолжать. В преддверии Рождества и Нового года создатели сериала решили сделать зрителям подарок — показать первый эпизод нового сезона. Премьера состоится на Netflix уже 22 декабря.





Лили Коллинз во втором сезоне "Эмили в Париже"









Яна Марковская