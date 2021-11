Подписчики Game Pass Ultimate уже завтра смогут играть в Battlefield 2042





Завтра, 12 ноября, состоится релиз пробной версии игры Battlefield 2042, в которую смогут играть бесплатно подписчики сервисов EA Play и Xbox Game Pass Ultimate. Если вы подписаны на игровой сервис Electronic Arts, то сможете играть в бесплатную 10-часовую пробную версию нового шутера DICE.

Напомним, что Battlefield 2042 имеет две версии игры – одна для Xbox One, другая для Xbox Series X | S. Игроки на Xbox One не могут играть совместно с пользователями новых консолей. Владельцы приставок Xbox Series X | S имеют возможность запускать как оптимизированную для новых консолей версию, так и версию для Xbox One. За счет этого, на Xbox Series X | S пробный период в игре Battlefield 2042 можно растянуть на 20 часов (по 10 часов для каждой из версии).

Battlefield™ 2042 для Xbox One

Battlefield™ 2042 — это шутер от первого лица, в котором серия возвращается к легендарным масштабным сражениям. В недалёком будущем мир охва…

Перейти в Microsoft Store

Battlefield™ 2042 для Xbox Series X|S

Battlefield™ 2042 — это шутер от первого лица, в котором серия возвращается к легендарным масштабным сражениям. В недалёком будущем мир охва…

Перейти в Microsoft Store

Полноценный релиз Battlefield 2042 состоится 19 ноября 2021 года. Сегодня игра получила первые рецензии.