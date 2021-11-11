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Полнота им к лицу: звезды, которым идут пышные формы

Полнота им к лицу: звезды, которым идут пышные формы
Корнелия Манго считает свою фигуру идеальной, а Эшли Грэм до сих пор переживает из-за лишнего весаСтандарты красоты начали меняться, и чтобы попасть на экран и в мир шоу-бизнеса, теперь необязательно быть длинноногой красоткой с точеной фигурой и милым лицом. Сейчас дамы с пышными формами покоряют мировые подиумы, эстраду и большое кино. WomanHit.ru расскажет вам о 5 знаменитых женщинах, которым полнота к лицу.Светлана Пермякова запомнилась зрителям по сериалам «Солдаты», «Счастливы вместе», «Интерны». Актриса никогда не переживала насчет лишнего веса. Но недавно Светлана решила похудеть, ей удалось скинуть 16 кг, но она все равно сохранила пикантные формы. Пермякову постоянно приглашают в новые проекты и предлагают съемки в рекламе.Корнелия Манго была участницей шоу «Фабрика звезд», сейчас девушка делает сольную карьеру. Ее полные формы постоянно подвергались критике, ей предлагали похудеть, но артистка не обращала внимания на такие замечания, она считает свою фигуру идеальной. Корнелия часто выставляет в «Инстаграме» фотографии в купальнике, демонстрируя свои аппетитные формы. В одном интервью она сказала, что считает глупостью ложиться под нож хирурга ради тонкой талии. Модные дизайнеры часто обращают внимание на талант певицы правильно подбирать гардероб — она умело подчеркивает свои достоинства. Манго признавалась, что носит корректирующее белье, чтобы силуэт был более выразительный.Куин Латифа – яркая певица, актриса и модель. Женщина никогда не комплексовала из-за своего веса, она постоянно демонстрирует свое тело в купальнике. С удовольствием принимает участие в рекламе одежды plus-size. Именно из-за уверенности в себе Латифе удалось достигнуть невероятных высот: завоевывать награды, сниматься в фильмах и выпускать альбомы.Мелисса Маккарти комедийная актриса, которую обожают миллионы. Изначально она выступала в жанре стенд-ап и собирала огромные залы. Через какое-то время ее заметили и пригласили в сериал «Майк и Молли», где влюбленная пара ходила на собрания анонимных обжор. Мелисса настолько раскрепощенно вела себя в кадре, что в 2013 году ей предложили главную роль в фильме «Поймай толстуху, если сможешь». Ее карьера стремительно пошла вверх, каждый год выходит несколько картин с участием Маккарти. Актриса удостоилась звезды на «Аллее славы» в Голливуде, и ее признали одной из самых высокооплачиваемых и влиятельных звезд в мире.Американская модель Эшли Грэм привлекла внимание мира моды своим высоким ростом, аппетитными формами и выразительным лицом. В интервью девушка говорила, что раньше сильно комплексовала из-за своего веса: «Я встречалась с мальчиками, которые бросали меня, так как боялись, что я могу поправиться еще больше». Со временем модель полюбила свое тело, но даже сегодня, когда она получает огромные гонорары за рекламу нижнего белья или выходы по подиумы, Эшли думает: «Иногда просыпаюсь с мыслью, что я самая толстая женщина в мире. Тогда смотрю в зеркало и говорю себе комплименты. Какая я смелая, великолепная и прекрасная! Я смотрю на свои бедра и признаюсь им в любви».
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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