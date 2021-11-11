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Порядок нотариальных действий в консульствах хотят урегулировать

Порядок нотариальных действий в консульствах хотят урегулировать

01:22  Автор: Александра Чигринская


Законопроект: № 1197897-7



МИД и Минюст России создадут инструкцию по осуществлению нотариальной деятельности в российских консульствах. Такой законопроект планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

Согласно Консульскому уставу, заниматься нотариальной деятельностью от лица России на территории других государств могут только должностные лица генеральных и обычных консульств, а также вице-консульств. Специальные же консульские отделы дипломатических представительств России в этот список не входят, хотя осуществляют всё те же нотариальные услуги.  

В Совфеде рассчитывают на принятие закона о едином нотариальном тарифе до конца года


Чтобы исправить эту неточность, Правительство предлагает внести изменения в Основы законодательства России о нотариате. Так, используемую там формулировку «должностные лица консульских учреждений России» хотят заменить на «консульские должностные лица». Именно такое сочетание слов, отмечено в пояснительной записке, уже используется в Консульском уставе. 

Предполагается, что федеральный закон вступит в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#документы


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По материалам: pnp.ru

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