Порядок нотариальных действий в консульствах хотят урегулировать

01:22 Автор: Александра Чигринская

Законопроект: № 1197897-7

МИД и Минюст России создадут инструкцию по осуществлению нотариальной деятельности в российских консульствах. Такой законопроект планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

Согласно Консульскому уставу, заниматься нотариальной деятельностью от лица России на территории других государств могут только должностные лица генеральных и обычных консульств, а также вице-консульств. Специальные же консульские отделы дипломатических представительств России в этот список не входят, хотя осуществляют всё те же нотариальные услуги.

В Совфеде рассчитывают на принятие закона о едином нотариальном тарифе до конца года

Чтобы исправить эту неточность, Правительство предлагает внести изменения в Основы законодательства России о нотариате. Так, используемую там формулировку «должностные лица консульских учреждений России» хотят заменить на «консульские должностные лица». Именно такое сочетание слов, отмечено в пояснительной записке, уже используется в Консульском уставе.

Предполагается, что федеральный закон вступит в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования.

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