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Поздравления и картинки с Днем офтальмолога 11 ноября 2021 года

Поздравления и картинки с Днем офтальмолога 11 ноября 2021 года

День офтальмолога отмечается 11 ноября 2021 года, поэтому стоит предварительно запастись красивыми картинками и поздравлениями для виновников торжества. Праздник отмечают офтальмологи в кругу родственников, друзей и близких людей. Также это день студентов, преподавателей и вспомогательного персонала в профильных медицинских образовательных учреждениях.

День офтальмолога 11 ноября 2021 года: история появления профессии



Офтальмолог считается достаточно древней профессией. О заболеваниях глаз в своих работах рассказывал еще Гиппократ. В качестве науки офтальмология появилась в 1 веке до нашей эры. В то время древний римский ученый Корнелий Цельс сделал большое количество офтальмологических открытий. Он изучил строение глаза и вывел два вида слепоты.

Огромный вклад в развитие науки внесли арабские специалисты Ибн-Аль-Хайтам и Абу Али ибн Сина, которого больше знают в качестве Авиценна.
В развитии современной науки огромную роль сыграл выходец из Англии Джордж Критчет. В настоящее время, благодаря активному развитию электроники и химии, лечение зрения и его диагностика стали более качественными. То, что ранее считалось фантастикой, сейчас является реальностью.
Работа офтальмолога очень трудная, причем не только физически, но и морально. Для окулиста важно развивать мелкую моторику, аккуратность, хорошую память и аналитическое мышление.
Каждый день доктор общается с огромным количеством пациентов, поэтому нужно иметь спокойствие, терпение, тактичность, обладать умением идти на контакт с любым пациентом. Для детского доктора очень важно иметь навыки общения с детьми, вызывать у них доверие.

Кто такой офтальмолог и чем он занимается



Офтальмологом называют доктора-окулиста, который специализируется на заболеванях глаз. Он может трудиться в больницах, поликлиниках и специализированных центрах. Его работа постоянно связана с большими рисками и ответственностью. В настоящее время профессия считается одной из самых высокооплачиваемых медицинских специальностей.
Офтальмолог следит за здоровьем глаз, но его обязанности могут несколько отличаться в зависимости от места работы. Основными считаются:
прием и осмотр пациентов;
выявление болезней;
назначение лечения;
направление на прохождение медицинских комиссий (при необходимости);
операции в специализированных клиниках;
в оптиках – подбор очков и контактных линз.

Поздравления с Днем офтальмолога 11 ноября 2021 года в прозе и картинках



***
От всей души спешу поздравить тебя с твоим профессиональным праздником. Ты являешься лучшим доктором в мире. Желаю тебе самого наилучшего, много сил, терпения и здоровья. Пусть зарплата радует, в семье всегда будет мир и благополучие, а жизнь дарит только приятные сюрпризы.

***
Поздравляю с Днем офтальмолога. Желаю, чтобы глаз твой всегда был зорким, а зрение резким. Пусть никогда не подводит здоровье, глаза всегда отчетливо видят жизненный путь. Пусть он всегда будет наполнен только приятными неожиданностями и сюрпризами, и на нем встречаются только добрые, позитивные люди.

***
Поздравляем от всей души с профессиональным праздником. Ты даешь надежду людям видеть мир вокруг, спасибо тебе за такой большой труд и профессионализм. Желаем всегда находиться впереди, легко овладевать передовыми технологиями, ставить только точные диагнозы и получать отличные результаты. Пусть все пациенты будут благодарными, а жизнь дарит благополучие и процветание.

***
В этот праздничный день скажем спасибо нашим дорогим окулистам за то, что они дают нам возможность видеть лучше. Именно благодаря им мы можем видеть лица счастливых родных, наслаждаться природой и всем, что нас окружает. Желаю вам не знать бед и горестей. С праздником, дорогие офтальмологи.

***
В твой профессиональный праздник хочу пожелать я самого главного – крепкого здоровья. Желаю высоких полетов и успехов в работе, благополучия и счастья в семейном кругу, отличного настроения и приятных встреч. Пусть жизнь будет наполнена только яркими моментами, а горести и невзгоды всегда обходят стороной.
# Общество
По материалам: RSUTE

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