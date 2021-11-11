Поздравления и картинки с Днем офтальмолога 11 ноября 2021 года

День офтальмолога 11 ноября 2021 года: история появления профессии

Кто такой офтальмолог и чем он занимается

Поздравления с Днем офтальмолога 11 ноября 2021 года в прозе и картинках

День офтальмолога отмечается 11 ноября 2021 года, поэтому стоит предварительно запастись красивыми картинками и поздравлениями для виновников торжества. Праздник отмечают офтальмологи в кругу родственников, друзей и близких людей. Также это день студентов, преподавателей и вспомогательного персонала в профильных медицинских образовательных учреждениях.Офтальмолог считается достаточно древней профессией. О заболеваниях глаз в своих работах рассказывал еще Гиппократ. В качестве науки офтальмология появилась в 1 веке до нашей эры. В то время древний римский ученый Корнелий Цельс сделал большое количество офтальмологических открытий. Он изучил строение глаза и вывел два вида слепоты.Огромный вклад в развитие науки внесли арабские специалисты Ибн-Аль-Хайтам и Абу Али ибн Сина, которого больше знают в качестве Авиценна.В развитии современной науки огромную роль сыграл выходец из Англии Джордж Критчет. В настоящее время, благодаря активному развитию электроники и химии, лечение зрения и его диагностика стали более качественными. То, что ранее считалось фантастикой, сейчас является реальностью.Работа офтальмолога очень трудная, причем не только физически, но и морально. Для окулиста важно развивать мелкую моторику, аккуратность, хорошую память и аналитическое мышление.Каждый день доктор общается с огромным количеством пациентов, поэтому нужно иметь спокойствие, терпение, тактичность, обладать умением идти на контакт с любым пациентом. Для детского доктора очень важно иметь навыки общения с детьми, вызывать у них доверие.Офтальмологом называют доктора-окулиста, который специализируется на заболеванях глаз. Он может трудиться в больницах, поликлиниках и специализированных центрах. Его работа постоянно связана с большими рисками и ответственностью. В настоящее время профессия считается одной из самых высокооплачиваемых медицинских специальностей.Офтальмолог следит за здоровьем глаз, но его обязанности могут несколько отличаться в зависимости от места работы. Основными считаются:прием и осмотр пациентов;выявление болезней;назначение лечения;направление на прохождение медицинских комиссий (при необходимости);операции в специализированных клиниках;в оптиках – подбор очков и контактных линз.***От всей души спешу поздравить тебя с твоим профессиональным праздником. Ты являешься лучшим доктором в мире. Желаю тебе самого наилучшего, много сил, терпения и здоровья. Пусть зарплата радует, в семье всегда будет мир и благополучие, а жизнь дарит только приятные сюрпризы.***Поздравляю с Днем офтальмолога. Желаю, чтобы глаз твой всегда был зорким, а зрение резким. Пусть никогда не подводит здоровье, глаза всегда отчетливо видят жизненный путь. Пусть он всегда будет наполнен только приятными неожиданностями и сюрпризами, и на нем встречаются только добрые, позитивные люди.***Поздравляем от всей души с профессиональным праздником. Ты даешь надежду людям видеть мир вокруг, спасибо тебе за такой большой труд и профессионализм. Желаем всегда находиться впереди, легко овладевать передовыми технологиями, ставить только точные диагнозы и получать отличные результаты. Пусть все пациенты будут благодарными, а жизнь дарит благополучие и процветание.***В этот праздничный день скажем спасибо нашим дорогим окулистам за то, что они дают нам возможность видеть лучше. Именно благодаря им мы можем видеть лица счастливых родных, наслаждаться природой и всем, что нас окружает. Желаю вам не знать бед и горестей. С праздником, дорогие офтальмологи.***В твой профессиональный праздник хочу пожелать я самого главного – крепкого здоровья. Желаю высоких полетов и успехов в работе, благополучия и счастья в семейном кругу, отличного настроения и приятных встреч. Пусть жизнь будет наполнена только яркими моментами, а горести и невзгоды всегда обходят стороной.