Правительство ускорит расселение непригодного жилья в Сибири и на Дальнем Востоке

Федеральный центр ускорит работу по переселению граждан из непригодного жилья, расположенного в регионах Сибири и Дальнего Востока. Необходимые для этого изменения в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утвердил председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Речь идёт о переселении граждан из временных помещений, построенных в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока. Многие люди до сих пор проживают в бытовках и бараках, которые в советские и ранние постсоветские годы на время предоставлялись приехавшим в регион строителям, нефтяникам, участникам различных экспедиций и их семьям.

Для улучшения жилищных условий таких граждан ежегодно выделяются субсидии из федерального бюджета. Деньги направляются в регионы Дальнего Востока и Сибири на строительство новых домов для переселенцев и на социальные выплаты гражданам для покупки нового жилья. Новое постановление Правительства о внесении изменений в госпрограмму корректирует правила предоставления этих средств.

В частности, получить новую квартиру или деньги на её покупку смогут не только граждане, которым было предоставлено временное помещение для проживания, но и члены их семей. Раньше в случае смерти человека, участвовавшего в освоении Сибири и Дальнего Востока, его родственники не имели права на получение жилья от государства. Теперь правила меняются. Кроме того, корректируется срок, до которого должно было быть предоставлено временное жильё: теперь это 30 марта 1999 года вместо ранее установленной даты – 25 декабря 1991 года.

Также полностью снимаются ограничения по сроку обращения граждан для получения нового жилья. По прежним правилам, они должны были сделать это до августа 2020 года.

Благодаря таким изменениям получить новое жильё смогут большее количество семей. По предварительной оценке, это более 500 человек, проживающих в Якутии, Иркутской области, Забайкальском и Красноярском краях.

Списки граждан, которые имеют право на новое жильё, теперь будут ежегодно направляться региональными властями в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Срок – не позднее 1 февраля.

В 2021 году на переселение граждан из непригодного жилья в Сибири и на Дальнем Востоке предусмотрено свыше 467 млн рублей. В проекте федерального бюджета на 2022–2024 годы – по 492 млн рублей ежегодно.