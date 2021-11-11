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Присяжным обещают быстрее платить за участие в процессах

Присяжным обещают быстрее платить за участие в процессах

01:17  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 1192313-7



Кабмин предлагают наделить правом определять порядок выплаты компенсационного вознаграждения присяжным заседателям. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.

По действующему закону суд выплачивает присяжному за время исполнения его обязанностей компенсационное вознаграждение в размере одной второй части должностного оклада судьи пропорционально числу дней участия заседателя в процессе.

При этом порядок выплаты, в том числе, срок, законодательством не установлены. По этой причине деньги могут идти довольно долго — от одного до пяти месяцев. Это влечёт за собой существенное нарушение права присяжных на получение справедливого вознаграждения за труд, считают в Правительстве.

В Госдуму внесен проект о праве кабмина определять порядок выплаты компенсаций присяжным


Согласно проекту закона, кабмин предлагают наделить правом определять порядок выплаты компенсационного вознаграждения присяжным заседателям. По мнению авторов инициативы, это позволит ускорить выплаты присяжным.

Если документ примут, он вступит в силу по истечении 90 дней после его опубликования. Это связано с тем, что правительство должно разработать проект нормативного правового акта, регламентирующего порядок выплаты присяжным заседателям компенсационного вознаграждения.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#суд #деньги


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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