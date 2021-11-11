Продажи Deep Rock Galactic превысили 3 миллиона копий





Разработчики игры Deep Rock Galactic продолжают делиться с фанатами крупными цифрами продаж своего проекта. В январе этого года сообщалось, что игра Deep Rock Galactic разошлась тиражом в 2 миллиона копий, а на сегодняшний день тираж превышает уже 3 миллиона копий. При этом игра вышла в раннем доступе 2018 году, а ее популярность только продолжает расти.

По словам разработчиков, 3 миллиона копий Deep Rock Galactic продано на всех платформах (Xbox и PC), тогда как суммарная аудитория проекта уже превышает 4 миллиона пользователей. Немалую роль в этом играет нахождение Deep Rock Galactic в подписке Game Pass.

Напомним, что уже 18 ноября в игре Deep Rock Galactic появится система сезонов и стартует первый сезон, о чем мы рассказывали ранее.

Deep Rock Galactic — это кооперативный шутер от первого лица, рассчитанный на команду до 4 игроков.

Deep Rock Galactic

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