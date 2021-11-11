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Режиссер Хван Дон Хек объявил о продолжении сериала "Игра в кальмара"

Режиссер Хван Дон Хек объявил о продолжении сериала "Игра в кальмара"
Нашумевший проект настолько полюбился зрителям, что они буквально требовали продолжения от постановщика и сценариста. Хван До Хек раньше говорил, что не представляет, что делать дальше, но сегодня неожиданно ответил: «Было много слов, столько просьб и любви. Я чувствую, что мне просто не оставили выбора. Я скажу так: второй сезон будет. Прямо сейчас он зреет в моей голове, я в процессе планирования сюжета». К слову, сериал при бюджете в 20 миллионов долларов заработал 900. В Сети, кстати, до сих пор шутят про "Игру в кальмара".
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По материалам: Sivator

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