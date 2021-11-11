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Родители и школьники примут участие в обсуждении планов реконструкции школ

Родители и школьники примут участие в обсуждении планов реконструкции школ

Министр просвещения России Сергей Кравцов на оперативном совещании Президента Российской Федерации с членами Правительства РФ рассказал о ходе реализации масштабной всероссийской программы капитального ремонта школ, которая ведётся в тесном контакте с Минстроем, Минфином, Госсоветом, Общероссийским народным фронтом, сообщает Минпросвещения России.

Сергей Кравцов информировал главу государства, что составлен федеральный перечень школ, которым необходим капитальный ремонт. В программу попадут только те объекты, которые имеют заключение госэкспертизы о соответствии стоимости ремонта.

«В целом по стране капитального ремонта требуют около 7300 школьных зданий, то есть больше десяти процентов от их общего числа. Понимаем, насколько серьёзный и, по сути, беспрецедентный объём работы здесь предстоит. И после Вашего прямого поручения значительно ускорили темпы выполнения программы. Уже в 2022–2023 годах она охватит не менее трёх тысяч школьных зданий. А за ближайшие пять лет мы гарантированно решим поставленные задачи», – сообщил Министр на совещании.

Он также отметил, что ряд регионов уже выразили готовность реализовывать программу опережающими темпами. Кроме ремонтных работ, в программе предусмотрено оснащение отремонтированных помещений мебелью, учебным оборудованием. Всего на пять лет реализации программы выделено около 335 миллиардов рублей.

«Наша цель – создать качественную современную инфраструктуру для обучения нескольких поколений наших детей и комфортные условия для работы школьных учителей. В регионах к обсуждению планов реконструкции школ уже привлекаются родители и школьники. Работа будет организована и на федеральном уровне: в декабре мы проведём первый Всероссийский родительский форум по обсуждению этих вопросов», – информировал Сергей Кравцов.

Также на совещании глава Минпросвещения Роосии сообщил о режиме работы школ после каникул, организованных в образовательных учреждениях в связи с объявленными Президентом России нерабочими днями.

«С начала этой недели больше 90 процентов школ работают в традиционном режиме, в шести процентах школ применяются дистанционные технологии. Школы активно используют отечественное программное обеспечение – платформу «Сферум» – и планируют со следующей недели войти в очный режим. Ещё в четырех процентах образовательных организаций в тех регионах, где принято решение о продлении нерабочих дней, продлены каникулы, но со следующей недели школы планируют выйти в очный режим», – сказал Министр.

Он отметил, что на сегодняшний день только 18 школ в России ведут обучение в дистанционном режиме.

«У нас нет планов по переводу всех школ на дистанционное обучение, система образования работает стабильно в очном формате. Мы контролируем соблюдение в школах мер, предписанных Роспотребнадзором», – добавил Сергей Кравцов.

Для родителей и учителей круглосуточно работают федеральная и региональные горячие линии по вопросам обеспечения образовательного процесса. Телефон федеральной горячей линии: 8 (800) 200-91-85.

# Общество
По материалам: edu.ru

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