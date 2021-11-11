Родители кормили свою дочь наггетсами целых 11 лет и на это есть причина — это болезнь

Девочка, проживающая с семье в Великобритании, была вынуждена принимать в пищу только куриные наггетсы. Это была вынужденная мера, так как малышка страдает редкой патологией, связанной с избирательного питания.

Джессика Томпсон, когда находилась в возрасте 1.5 лет неожиданно начала отказываться от любой пищи, предложенной родителями. Она могла питаться лишь наггетсами.





«Изначально она могла есть детские смеси, а потом попробовала другую пищу, и все шло хорошо до определенного момента. Она начала требовать только куриные наггетсы», – признается мамам Джессики.

Также женщина поведала о том, что периодически малышка могла съесть пару долек хрустящей картошки, но при этом никогда не ела ее в больших количествах. Также девочка иногда ела хлебобулочные изделия.

Люди, окружающие нас, утверждали, что она перерастет, все изменится и так далее. Рекомендовали не давать ничего, чтобы Джессика проголодалась и начала есть нормальную пищу. Однако девочка скорей бы всего умерла от истощения – рассказывает мать.

Медицинские специалисты были единогласны – это капризы, а так как мама и папа потакают ей во всем, пациентка привыкла есть продукты светло цвета – к ним относятся продукты из привычного рациона девочки.

Однако родители не прекращали искать решение проблемы и в этом году связались с гипнотерапевтом, который поставил диагноз. Заболевание заключается в том, что болеющий человек отказывается от пищи ввиду ее оттенка, размеров, ароматов. Зачастую эта патология диагностируется в молодом возрасте и со взросление проходит.

Девочка прошла курс терапии, и начала есть другую пищу.