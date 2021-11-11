Российский фигурист решил продолжить карьеру в сборной США

Вадим Карасев

Российский фигурист Артур Дмитриев решил перейти в сборную США. По его словам, на родине в нем не видели перспективного спортсмена, поэтому он намеревается продолжить карьеру за рубежом.

"В России во мне не видели перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант", — рассказал Дмитриев изданию "Спорт Экспресс".

Также россиянин планирует отобраться на национальный чемпионат. У мужчины есть гражданство США, так как он жил в стране после переезда родителей.

Сейчас надо готовиться. Буду смотреть по своей готовности, плавно к этому соревнованию подходить, если получится. Но я намерен возвращаться в строй. Как получится — посмотрим. Настроен я абсолютно серьезно. Конкуренция? Главное, там был интерес к моей персоне.

Артур Дмитриев является сыном двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева — старшего, который выступал в парном катании. С 2019 года молодой фигурист не принимал участие в официальных соревнованиях из-за травм, и последним его турниром был финал Кубка России, где спортсмен занял восьмое место.

Ранее Ruposters писал, что 17-летнюю российскую фигуристку в США сравнили с уставшей старухой.