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Российский фигурист решил продолжить карьеру в сборной США

Российский фигурист решил продолжить карьеру в сборной США

Российский фигурист Артур Дмитриев решил перейти в сборную США. По его словам, на родине в нем не видели перспективного спортсмена, поэтому он намеревается продолжить карьеру за рубежом.

"В России во мне не видели перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант", — рассказал Дмитриев изданию "Спорт Экспресс".

Также россиянин планирует отобраться на национальный чемпионат. У мужчины есть гражданство США, так как он жил в стране после переезда родителей.

Сейчас надо готовиться. Буду смотреть по своей готовности, плавно к этому соревнованию подходить, если получится. Но я намерен возвращаться в строй. Как получится — посмотрим. Настроен я абсолютно серьезно. Конкуренция? Главное, там был интерес к моей персоне.

Артур Дмитриев является сыном двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева — старшего, который выступал в парном катании. С 2019 года молодой фигурист не принимал участие в официальных соревнованиях из-за травм, и последним его турниром был финал Кубка России, где спортсмен занял восьмое место.

Ранее Ruposters писал, что 17-летнюю российскую фигуристку в США сравнили с уставшей старухой.

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По материалам: uposters.ru

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